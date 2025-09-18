Το ABC «παγώνει» το Jimmy Kimmel Live! μετά τα σχόλια για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Το τηλεοπτικό δίκτυο ABC ανακοίνωσε την επ’ αόριστον αναστολή της εκπομπής του του Τζίμι Κίμελ, το "Jimmy Kimmel Live!", μετά τα σχόλια που έκανε ο γνωστός παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Κατά τη διάρκεια του μονολόγου του τη Δευτέρα, ο Κίμελ αναφέρθηκε στις προσπάθειες του κινήματος MAGA να παρουσιάσει τον δράστη της δολοφονίας ως «κάτι διαφορετικό από αυτούς», κατηγορώντας τους Ρεπουμπλικάνους ότι εκμεταλλεύονται το γεγονός για πολιτικό όφελος. Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.

Η Nexstar, που διαχειρίζεται δεκάδες τοπικούς σταθμούς του ABC, κατήγγειλε τα σχόλια ως «προσβλητικά και αναίσθητα», επισημαίνοντας ότι δεν αντικατοπτρίζουν τα συναισθήματα μεγάλου μέρους του κοινού. Ο πρόεδρος της εταιρείας, Άντριου Άλφορντ, τόνισε πως ήταν προτιμότερο η εκπομπή να αποσυρθεί μέχρι να «ηρεμήσουν τα πνεύματα και να επανέλθει ο σεβασμός».

Ακόμη πιο σκληρή ήταν η τοποθέτηση του επικεφαλής της FCC, Μπρένταν Καρ, ο οποίος χαρακτήρισε τα σχόλια «τα πιο άρρωστα που έχουν ειπωθεί ποτέ» και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστούν εκ νέου οι άδειες τηλεοπτικών σταθμών, εάν δεν υπάρξουν ενέργειες.

Μέχρι στιγμής, ούτε ο Κίμελ ούτε το ABC έχουν εκδώσει ανακοίνωση. Η επιστροφή της εκπομπής στον αέρα παραμένει αβέβαιη, με το μέλλον ενός από τα μακροβιότερα late-night shows της αμερικανικής τηλεόρασης να βρίσκεται στον «αέρα».