Τσάρλι Κερκ: Ραγίζει καρδιές το βίντεο που ανέβασε η σύζυγός του

Η Έρικα Κερκ κοινοποίησε ένα βίντεο όπου ο δολοφονηθείς σύζυγός αφηγείται στην κόρη τους πώς γνωρίστηκαν: «Η αγαπημένη μου ιστορία αγάπης» λέει

Τσάρλι Κερκ: Ραγίζει καρδιές το βίντεο που ανέβασε η σύζυγός του

Η σύζυγος του Τσάρλι Κερκ, Έρικα, απευθύνθηκε στους Αμερικανούς μετά την δολοφονία του

TurningpointUSA
Η Έρικα Κερκ δημοσιοποίησε ένα βίντεο με τον δολοφονηθέντα σύζυγό της Τσάρλι Κερκ να αφηγείται πώς μία συνέντευξη για δουλειά μετατράπηκε σε έρωτα σε ένα εστιατόριο στη Νέα Υόρκη. Στο βίντεο που ανέβασε χθες Δευτέρα (16/9) ο εκλιπών σύζυγός της, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Turning Point USA αφηγείται στην κόρη τους την ιστορία της γνωριμίας τους.

Καθισμένος αναπαυτικά σε ένα ταχυφαγείο- με την κόρη τους στην αγκαλιά του, ο Κερκ αρχίζει να αφηγείται την ιστορία τους. «Ώρα για ιστορίες: Βρισκόμαστε στο Bill’s Burgers στη Νέα Υόρκη και ακριβώς κοντά σε αυτό το τραπέζι ήταν η πρώτη φορά που ο μπαμπάς γνώρισε τη μαμά», ξεκινάει ο Κερκ.

«Και ξεκίνησε ως μια συνέντευξη για δουλειά. Έκανα όλες αυτές τις ερωτήσεις, όλες αυτές τις ερωτήσεις: φιλοσοφία, θρησκεία, Ιησούς, και μετά συνειδητοποίησα ότι η μαμά ήταν όμορφη και έξυπνη και κομψή και σαν τον Χριστό, και έτσι είπα "ξέχασε αυτή τη συνέντευξη για δουλειά, θέλω να βγω ραντεβού μαζί σου". Είπα, "Έχω αρκετούς φίλους" και εκεί ξεκίνησε το ταξίδι σου».

Η Έρικα έγραψε στη λεζάντα του βίντεο, το οποίο συγκέντρωσε σχεδόν 2,5 εκατομμύρια likes σε περίπου 10 ώρες, «η αγαπημένη μου ιστορία αγάπης». Δημόσια πρόσωπα, όπως οι Brittany Aldean, Allie Beth Stuckey και Terrance K. Williams, σχολίασαν και εξέφρασαν την υποστήριξή τους.

Ο Τσάρλι και η Έρικα γνωρίστηκαν στο εστιατόριο το 2018. Ο ιδρυτής του TPUSA είχε πει προηγουμένως την ιστορία σε μια εκδήλωση, λέγοντας ότι οι δυο τους απόλαυσαν ένα «πολύ μεγάλο δείπνο» και ότι ήξερε «σχεδόν αμέσως» ότι η Έρικα ήταν η κατάλληλη γυναίκα για τον ίδιο.

Στις 5 Σεπτεμβρίου του 2023, η Έρικα δημοσίευσε μια selfie του ζευγαριού, σηματοδοτώντας πέντε χρόνια από τη γνωριμία τους. Έγραψε: «Πριν από 5 χρόνια, καθίσαμε μέσα στο Bill's Burgers στη Νέα Υόρκη βυθισμένοι σε συζητήσεις και πειράγματα για θεολογία, φιλοσοφία και πολιτική και στο τέλος, σταμάτησες, με κοίταξες και είπες: "Θα βγω ραντεβού μαζί σου"».

Της έκανε πρόταση γάμου τον Δεκέμβριο του 2020. Η Έρικα έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών του αρραβώνα στο Instagram: «Όταν ο Θεός γράφει την ιστορία αγάπης σου, μπορείς να παντρευτείς τον καλύτερό σου φίλο». Οι δυο τους παντρεύτηκαν λιγότερο από ένα χρόνο αργότερα, τον Μάιο του 2021.

U.S. right-wing activist and commentator Charlie Kirk appears at a Utah Valley University speaking event in Orem

O Tσάρλι Κερκ

Την Παρασκευή, δύο ημέρες μετά τη δολοφονία του συζύγου της, η Έρικα μίλησε δημόσια για τη δολοφονία και την κληρονομιά του. Είπε ότι το κίνημα που δημιούργησε θα συνεχιστεί, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματισμένων περιοδειών στην πανεπιστημιούπολη και του America Fest 2025.

«Πριν από δύο μέρες, ο σύζυγός μου, ο Τσάρλι, πήγε να δει το πρόσωπο του Σωτήρα και Θεού του», είπε κλαίγοντας. «Και σε μια από τις τελευταίες συζητήσεις που είχε σε αυτή τη Γη, ο σύζυγός μου μαρτύρησε για τον Κύριο και Σωτήρα του, τον Ιησού Χριστό. Τώρα και για πάντα θα στέκεται στο πλευρό του Σωτήρα του φορώντας το ένδοξο στέμμα ενός μάρτυρα».

Πρόσθεσε ότι το αγαπημένο εδάφιο της Βίβλου του Τσάρλι ήταν η προς Εφεσίους επιστολή 5:25, η οποία λέει: «Σύζυγοι, αγαπάτε τις γυναίκες σας, όπως ο Χριστός αγάπησε την εκκλησία και παρέδωσε τον εαυτό του για αυτήν».

