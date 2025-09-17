Τσάρλι Κέρκ: Δραματική τροπή - Στον πατέρα του δολοφόνου η αμοιβή των 1,2 εκατ. δολαρίων

Δραματική τροπή στην υπόθεση της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, δίνει η απόφαση του δισεκατομμυριούχου επενδυτή Μπιλ Άκμαν να καταβάλει την αμοιβή 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων στον πατέρα του δολοφόνου, Ματ Ρόμπινσον, αφού αυτός ήταν που υπέδειξε στις αρχές τον ίδιο του τον γιό Τάιλερ ως τον άνθρωπο που έψαχνε το FBI.

Πώς πολλαπλασιάστηκε το ποσό της αμοιβής

Σε πρώτη φάση, το FBI είχε ανακοινώσει αμοιβή 100.000 δολαρίων για πληροφορίες σχετικά με το πρόσωπο που αναζητούνταν. Όμως το ποσό πολλαπλασιάστηκε χάρη σε ιδιωτικές προσφορές, με τον Άκμαν - επικεφαλής της Pershing Square Capital Management και γνωστό για τη συντηρητική του ιδεολογία να δεσμεύεται προσωπικά ότι θα καταβάλλει 1 εκατ. δολάρια και άλλους γνωστούς παράγοντες της οικονομικής ζωής να ακολουθούν το παράδειγμά τους. Συνολικά, το ποσό της αμοιβής έφτασε τα 1,2 εκατομμύρια δολάρια.

NEW: Billionaire investor Bill Ackman confirms that he intends to pay out the million-dollar reward to Tyler Robinson’s father if that is who the FBI deems as the provider of the information that led to his arrest… “I always keep my word,” says Ackman. pic.twitter.com/Ujl6QDUTcj

— Suburban Black Man ?? (@niceblackdude) September 13, 2025



Τον παρέδωσε ο πατέρας του

Η αναζήτηση του δράστη είχε ξεκινήσει στις 10 Σεπτεμβρίου, αμέσως μετά τη δολοφονία του Κερκ. Οι αρχές είχαν δημοσιεύσει φωτογραφίες του υπόπτου, και τότε ο Ματ Ρόμπινσον επικοινώνησε με το FBI, οδηγώντας στη γρήγορη σύλληψη του γιου του στη Γιούτα, αφού τον απέτρεψε από το να αυτοκτονήσει, όπως ο ίδιος φέρεται να είχε ως σκοπό. Στη συνέχεια απαγγέλθηκαν σε βάρος του ομοσπονδιακές κατηγορίες για φόνο.

Αρκεί να μην έχει εμπλοκή

Η υπόσχεση του Άκμαν όμως δεν είναι άνευ όρων. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η καταβολή των χρημάτων θα γίνει μόνο αν αποδειχθεί πως ο Ματ Ρόμπινσον δεν είχε καμία εμπλοκή ή αμέλεια που να συνδέεται με τις πράξεις του γιου του.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ackman εξήγησε πως η αρχή της αμοιβής στηρίζεται στην αποτελεσματικότητα: «Η ουσία μιας αμοιβής είναι να ενθαρρύνει την πληροφορία που οδηγεί στη σύλληψη. Ο Ματ Ρόμπινσον έκανε ακριβώς αυτό. Εφόσον αποδειχθεί ότι δεν ήταν συνεργός, θα λάβει τα χρήματα», σημείωσε.

Θα τα δώσει στην οικογένεια του Τσάρλι Κέρκ;

Πάντως και από πλευράς του FBI, τα χρήματα μπορούν να δοθούν στον πατέρα του δολοφόνου, αφού επιτρέπονται οι ανταμοιβές για πληροφορίες από μέλη της οικογένειας, εάν οι πληροφορίες βοηθούν άμεσα στην όποια έρευνα.

Αυτό όμως που πραγματικά βάζει φωτιά στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης είναι μια φήμη που θέλει τον πατέρα του δολοφόνου, με τη σειρά του να δωρίζει τα χρήματα της αμοιβής στην οικογένεια του Τσάρλι Κερκ. Μέχρι στιγμής πάντως η συγκεκριμένη φήμη, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται από κάπου, αφού δεν έχει υπάρξει κάποια σχετική τοποθέτηση από τον Ματ Ρόμπινσον.

Διαβάστε επίσης