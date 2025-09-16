Τζέι Ντι Βανς: «Να καταγγέλετε στους εργοδότες όσους πανηγυρίζουν για τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ»

Η δολοφονία του συντηρητικού influencer Τσάρλι Κερκ έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων στις ΗΠΑ, με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να παίρνει σαφή θέση απέναντι σε όσους επικροτούν ή «δικαιολογούν» με κάποιο τρόπο τον θάνατό του. Ο Βανς κάλεσε τους πολίτες να καταγγέλλουν όσους εκφράζουν τέτοιες απόψεις, προτρέποντας μάλιστα να ενημερώνουν τους εργοδότες τους.

«Να τους καταγγείλετε – και, έλεος, να το λέτε στον εργοδότη τους», είπε χαρακτηριστικά ως συμπαρουσιαστής σε επεισόδιο της εκπομπής The Charlie Kirk Show. Τα σχόλιά του μεταδόθηκαν χθες σε ένα επεισόδιο του καθημερινού podcast που παρουσίαζε ο Κερκ πριν πυροβοληθεί στον λαιμό την περασμένη Τετάρτη, ενώ παρουσίαζε μια συζήτηση στο Πανεπιστήμιο Utah Valley.

Διχάζει τις ΗΠΑ η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ AP

Στο επεισόδιο, ο αντιπρόεδρος είπε ότι οι αριστεροί Αμερικανοί «είναι πολύ πιο πιθανό να υπερασπιστούν και να γιορτάσουν την πολιτική βία» και πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει πολιτισμός στον εορτασμό της πολιτικής δολοφονίας». «Δεν πιστεύουμε στην πολιτική βία, πιστεύουμε όμως στην ευπρέπεια».

Πιλότοι, επαγγελματίες υγείας, δάσκαλοι και ένας υπάλληλος της Μυστικής Υπηρεσίας είναι μεταξύ εκείνων που έχουν τεθεί σε αναστολή ή έχουν απολυθεί για αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που κρίθηκαν ακατάλληλες σχετικά με τον θάνατο του Kερκ.

Τα περιστατικά πληθαίνουν το τελευταίο διάστημα. Ένας υπάλληλος των Μυστικών Υπηρεσιών, ο Άντονι Παφ, απομακρύνθηκε επειδή έγραψε στο Facebook ότι ο Κερκ «έσπερνε μίσος και ρατσισμό στην εκπομπή του... στο τέλος της ημέρας, εσύ λογοδοτείς στον Θεό και κάνεις πράγματα πραγματικότητα».

Η εταιρεία Office Depot απέλυσε υπαλλήλους σε κατάστημα στο Μίσιγκαν, επειδή αρνήθηκαν να τυπώσουν αφίσες για μια αγρυπνία προς τιμήν του Κερκ. Η γνωστή αρθρογράφος της Washington Post, Kάρεν Ατία, απολύθηκε μετά από αναρτήσεις της για τον θάνατο του Κερκ. Και το Πανεπιστήμιο Clemson της Νότιας Καρολίνας απέλυσε έναν υπάλληλο και έθεσε σε διαθεσιμότητα δύο καθηγητές για «ακατάλληλες» αναρτήσεις.

Πολλοί Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές επανέλαβαν τις εκκλήσεις τους να τιμωρηθούν όσοι επικροτούν δημόσια τον θάνατο του Κερκ. «Θα απαιτήσω την απόλυσή τους, την περικοπή της χρηματοδότησης και την ανάκληση της άδειάς τους», δήλωσε ο βουλευτής της Φλόριντα, Ράντι Φάιν, σε ανάρτηση στο X την Κυριακή, ζητώντας να «απομακρυνθούν τέτοιοι άνθρωποι από την κοινωνία των πολιτών».

Η βουλευτής από τη Νότια Καρολίνα, Νάνσι Μέις, προέτρεψε το Υπουργείο Παιδείας να «κόψει κάθε δεκάρα σε οποιοδήποτε σχολείο ή πανεπιστήμιο» που αρνείται να προβεί σε αντίποινα εναντίον υπαλλήλων που κάνουν ανάρμοστες αναρτήσεις για τον Κερκ.

Οι απολύσεις έχουν πυροδοτήσει έναν ευρύτερο διάλογο σχετικά με την ελευθερία του λόγου και την προστασία των εργαζομένων. Πολλοί επικριτές υποστηρίζουν ότι οι απολύσεις αυτές απειλούν τα δικαιώματα των εργαζομένων, καθώς οι αμερικανικές εταιρείες έχουν μεγάλο περιθώριο να απολύουν υπαλλήλους βάσει συμβάσεων «κατά βούληση».

Ενώ το Σύνταγμα των ΗΠΑ προστατεύει την ελευθερία του λόγου από κυβερνητικούς περιορισμούς, η προστασία αυτή δεν καλύπτει τους ιδιωτικούς εργοδότες. Ωστόσο, η Ρίσα Λίμπερβιτς, επικεφαλής του Εργατικού Ινστιτούτου στο Πανεπιστήμιο Cornell, υποστήριξε ότι δημόσια πρόσωπα, όπως ο Βανς, θα μπορούσαν να παραβιάζουν τα δικαιώματα ελευθερίας του λόγου όταν ζητούν λογοδοσία για τέτοιου είδους αναρτήσεις.

Η Αμερικανική Ένωση Καθηγητών Πανεπιστημίου εξέδωσε ανακοίνωση υποστηρίζοντας ότι η ακαδημαϊκή ελευθερία πρέπει να προστατεύεται και «να μην περιορίζεται υπό πολιτική πίεση», τονίζοντας το μέγεθος των αντιδράσεων που έχει προκαλέσει η υπόθεση.

