Τσάρλι Κερκ: Έχω την ευκαιρία να τον σκοτώσω και θα την εκμεταλλευτώ - Το σημείωμα του δολοφόνου

Αποφασισμένος να σκοτώσει τον Τσάρλι Κρεκ ήταν ο Τάιλερ Ρόμπινσον, όπως φαίνεται από το σημείωμα που βρέθηκε στο σπίτι του, μετά από έρευνες του FBI.

«Έχω την ευκαιρία να σκοτώσω τον Τσάρλι Κερκ και θα την εκμεταλλευτώ» έγραφε στο σημείωμα, ο 22χρονος σύμφωνα με τον επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας, Κας Πατέλ, το οποίο γράφτηκε πριν από τη δολοφονία.

Ο κ. Ρόμπινσον, 22 ετών, παραμένει υπό κράτηση και πρόκειται να του απαγγελθούν επίσημα κατηγορίες για τη δολοφονία αύριο, Τρίτη.

Αν και το σημείωμα, καταστράφηκε, όπως είπε ο Πατέλ, βρέθηκαν εγκληματολογικά στοιχεία και επιβεβαιώθηκε το περιεχόμενό του, χάρη στην επιθετική ανακρτική στάση από το FBI».



Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, δήλωσε ότι ο Ρόμπινσον «δεν συνεργάζεται, αλλά όλοι οι άνθρωποι γύρω του συνεργάζονται, και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό» αναφερόμενος στον συγκάτοικό του, περιγράφοντάς τον ως «απίστευτα συνεργάσιμο».

