Τάιλερ Ρόμπινσον: Γιατί κρατείται σε ξεχωριστή μονάδα ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον, ο ύποπτος που βρίσκεται υπό κράτηση για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, τελεί υπό «ειδική παρακολούθηση» μέχρι να ολοκληρώσουν οι ειδικοί την αξιολόγηση της ψυχικής του υγείας, ανακοίνωσαν οι αρχές την Κυριακή.

Ο 22χρονος Ρόμπινσον θα παραμείνει σε καθεστώς ειδικής παρακολούθησης στην ειδική μονάδα στέγασης του Γραφείου του Σερίφη της Κομητείας Γιούτα, ώστε οι αρχές να μπορούν να «τον παρακολουθούν στενά» μέχρι οι αξιωματούχοι να μπορέσουν να διευκρινίσουν την ψυχική του υγεία, ανέφερε το τμήμα σε ανακοίνωσή του.

Ο ιδρυτής της Turning Point USA, Τσάρλι Κερκ,, κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμο στο Thomas & Mack Center, την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2024, στο Λας Βέγκας. AP

Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες, ανέφερε το τμήμα του σερίφη. «Θα συνεχίσει να παρακολουθείται από ψυχιατρικό, ιατρικό και προσωπικό επιμέλειας καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής του», δήλωσε το τμήμα του σερίφη.

Η κατάσταση «ειδικής παρακολούθησης» γίνεται για διάφορους λόγους, μεταξύ άλλων για το είδος του εγκλήματος για το οποίο κατηγορείται ένας ύποπτος, για προβλήματα συμπεριφοράς, βίαιη συμπεριφορά και αυτοκτονικά σχόλια που έγιναν κατά τη σύλληψη.

Ο Ρόμπινσον φέρεται να πυροβόλησε θανάσιμα τον 31χρονο Κερκ την Τετάρτη στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα Βάλεϊ. Πατέρας δύο μικρών παιδιών, ο Κερκ μιλούσε σε ένα πλήθος κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης του Turning Point USA στην πανεπιστημιούπολη του Όρεμ.

Ο Ρόμπινσον συνελήφθη μετά από ανθρωποκυνηγητό 33 ωρών. Μια πηγή των αρχών επιβολής του νόμου δήλωσε προηγουμένως στο Fox News Digital ότι ο πατέρας του Ρόμπινσον, ο οποίος τελικά τον κατέδωσε στις αρχές, είπε στο FBI ότι αναγνώρισε τον γιο του από εικόνες βίντεο παρακολούθησης που είχε δημοσιεύσει το FBI κατά τη διάρκεια του ανθρωποκυνηγητού.

Η πηγή δήλωσε στο Fox News Digital ότι όταν ο Ρόμπινσον έφτασε στο σπίτι του πατέρα του, είπε ότι ήθελε να αυτοκτονήσει. Η πηγή δήλωσε στο Fox News Digital ότι ο πατέρας μίλησε με έναν ιερέα που γνώριζε η οικογένεια πριν παραδώσει τον γιο του.

Ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, χαρακτήρισε τον θανάσιμο πυροβολισμό του ιδρυτή του Turning Point USA και πατέρα δύο παιδιών, Τσάρλι Κερκ, ως «πολιτική δολοφονία» κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την περασμένη εβδομάδα.

Χθες δήλωσε στο ABC News ότι ο Ρόμπινσον δεν συνεργαζόταν με τις αρχές όσο βρισκόταν υπό κράτηση. «Δεν έχει ομολογήσει στις αρχές. Δεν συνεργάζεται, αλλά όλοι οι άνθρωποι γύρω του συνεργάζονται. Και νομίζω ότι αυτό είναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό», δήλωσε ο Κοξ στο ABC News.

