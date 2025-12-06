Hellenic Train: Διακοπή δρομολογίων στο τμήμα Λάρισα – Λειανοκλάδι λόγω της υπερχείλισης του Ενιπέα

Οι έντονες βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες προκάλεσαν την υπερχείλιση του ποταμού Ενιπέα, γεγονός το οποίο έχει προκαλέσει καταστροφές στην ευρύτερη περιοχή αλλά και ταλαιπωρία στον κόσμο.

Η κυκλοφορία των δρομολογίων του τρένου στο τμήμα Λάρισα – Λειανοκλάδι και αντίστροφα έχει διακοπεί μέχρι νεωτέρας. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχία IC51, που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα, με 280 επιβάτες, παραμένει στον σταθμό Λάρισας, ενώ η αμαξοστοιχία IC50, που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη, με 350 επιβάτες, θα σταθμεύσει στον σταθμό Λειανοκλαδίου.

Πλημμυρικά φαινόμενα στο Ανωχώρι Φαρσάλων

Η ένταση της κακοκαιρίας οδήγησε στην υπερχείλιση του παραπόταμου Ταμπάκου, με αποτέλεσμα τα ορμητικά νερά να εισβάλουν στον οικισμό, προκαλώντας προβλήματα σε μέρους του οικισμού.

Λόγω της κατάστασης, η πρόσβαση μεταξύ Ανωχωρίου και Κατωχωρίου έχει διακοπεί και ο δρόμος παραμένει κλειστός για την κυκλοφορία.

Σημαντικές ζημιές έχει υποστεί και η διάβαση της Αμπελιάς, στο ύψος της παλαιάς γέφυρας, από την ορμή του ποταμού Ενιπέα, όπως καταγράφει το ifarsala.gr.

Στα Δενδράκια, ο Ενιπέας κατεβαίνει με ορμή εντός των ορίων του ποταμού, ενώ, η βροχόπτωση φαίνεται πως υποχωρεί.