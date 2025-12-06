112 στην Υπέρεια Λάρισας: Υπερχείλισε ο ποταμός Ενιπέας - Ζητούν από τους κατοίκουν να φύγουν

H Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε το 112 για τον οικισμό της Υπέρειας στη Λάρισα, καθώς ο ποταμός Ενιπέας έχει υπερχειλίσει. Το μήνυμα εστάλη λίγο μετά τις 4, με στόχο την άμεση προειδοποίηση των κατοίκων.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



? Αν βρίσκεστε στον οικισμό της #Υπέρειας της Περιφερειακής Ενότητας #Λάρισας, απομακρυνθείτε προς την πόλη των #Φαρσάλων λόγω υπερχείλισης του ποταμού #Ενιπέα.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) December 6, 2025

Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν προς την πόλη των Φαρσάλων για λόγους ασφάλειας. Οι Αρχές τονίζουν ότι η κατάσταση εξελίσσεται και ζητούν από τον κόσμο να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες.

