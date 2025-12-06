112 στην Υπέρεια Λάρισας: Υπερχείλισε ο ποταμός Ενιπέας - Ζητούν από τους κατοίκουν να φύγουν
Προειδοποίηση προς τους κατοίκους της Υπέρειας να κινηθούν προς τα Φάρσαλα μετά την υπερχείλιση του ποταμού.
H Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε το 112 για τον οικισμό της Υπέρειας στη Λάρισα, καθώς ο ποταμός Ενιπέας έχει υπερχειλίσει. Το μήνυμα εστάλη λίγο μετά τις 4, με στόχο την άμεση προειδοποίηση των κατοίκων.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν προς την πόλη των Φαρσάλων για λόγους ασφάλειας. Οι Αρχές τονίζουν ότι η κατάσταση εξελίσσεται και ζητούν από τον κόσμο να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες.
