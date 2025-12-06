Βράχοι στη Λεωφόρο Αθηνών - Έκλεισαν λωρίδες
Συγκεκριμένα, λλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων είναι η μεσαία και η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Αθηνών
Βράχοι που έπεσαν στο οδόστρωμα της Λεωφόρου Αθηνών, στην περιοχή του Χαϊδαρίου, έχουν προκαλέσει κλείσιμο της κυκλοφορίας για τα οχήματα.
Συγκεκριμένα, λλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων είναι η μεσαία και η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής, Δαφνί, στο Ρεύμα προς Αθήνα στην περιοχή του Χαϊδαρίου.
