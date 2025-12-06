Βράχοι στη Λεωφόρο Αθηνών - Έκλεισαν λωρίδες

Βράχοι που έπεσαν στο οδόστρωμα της Λεωφόρου Αθηνών, στην περιοχή του Χαϊδαρίου, έχουν προκαλέσει κλείσιμο της κυκλοφορίας για τα οχήματα.

Συγκεκριμένα, λλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων είναι η μεσαία και η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής, Δαφνί, στο Ρεύμα προς Αθήνα στην περιοχή του Χαϊδαρίου.

