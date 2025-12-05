Κακοκαιρία Byron: Κλειστοί δρόμοι αυτή την ώρα στην Αττική

Η συσσώρευση υδάτων προκαλεί διακοπές κυκλοφορίας

Προβλήματα από την κακοκαιρία "Byron" στο Κερατσίνι, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025

Διακοπές κυκλοφορίας στην Αττική το πρωί της Παρασκευής, λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία Byron.

Αναλυτικά, έχει διακοπεί η κυκλοφορία:

  • Ε.Ο. ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ–ΣΧΙΝΟΥ από το ύψος του ρέματος ντουράκου μέχρι το ύψος της ΜΑΥΡΟΛΙΜΝΗΣ
  • Μετς, στην οδό Ευγένιου Βουλγάρεως, από το ύψος της οδού Αριστονίκου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αναπαύσεως
  • ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ από το ύψος του ρέματος αγίας αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή της ΜΑΝΔΡΑΣ
  • - ΟΔΟΣ ΗΜΕΡΟΥ ΠΕΥΚΟΥ από το ύψος της Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην περιοχή των ΣΠΑΤΩΝ
  • - Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από το ύψος της οδού Ακτής Ιωνίας έως την οδό ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ, ρεύμα κυκλοφορίας προς ΠΕΡΑΜΑ στην περιοχή του ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
  • - Λ. ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ από το ύψος της Λ. ΣΧΙΣΤΟΥ έως την οδό μπάλη στην περιοχή του ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
  • - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ από το ύψος της Λ. ΑΘΗΝΩΝ έως την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ
  • - ΟΔΟΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ από το ύψος της οδού Θωμά Γεωργιάδου έως την οδό ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ στην περιοχή της ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
  • - Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ–ΛΑΜΙΑΣ στο ύψος της εξόδου ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ρεύμα κυκλοφορίας προς ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
  • Στον βόρειο παράδρομο της Π.E.O.AΘHNΩN-KOPINΘOY από το 38ο χιλιόμετρο έως το 34ο χιλιόμετρο στην περιοχή Νεράκι Νέας Περάμου και στα δύο ρεύματα
  • Σε ανώνυμη οδό πίσω από τα διυλιστήρια Ελευσίνας από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Περφερειακή Αιγάλεω.

Άνοιξαν πριν λίγο:

  • Λεωφόρος Βουλιαγμένης από το ύψος της Ανθέων έως της Ανδρέα Παπανδρέου στη Γλυφάδα
  • Λ. Αθηνών από το ύψος της εξόδου στη Λ. Σχιστού – Σκαραμαγκά
  • Επί της οδού Δερβενοχωρίων, από το ύψος της Λ. Γεννηματά, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Δερνβενοχώρια,
  • Η έξοδος Μαγούλας της Αττικής Οδού
  • Η N.E.O. Αθηνών – Κορίνθου από τα διόδια Ελευσίνας έως έξοδο Νέας Περάμου στο ρεύμα προς Κόρινθο, μόνο στην αριστερή λωρίδα

