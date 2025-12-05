Κακοκαιρία Byron: Κλειστοί δρόμοι αυτή την ώρα στην Αττική

Προβλήματα από την κακοκαιρία "Byron" στο Κερατσίνι, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025

Διακοπές κυκλοφορίας στην Αττική το πρωί της Παρασκευής, λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία Byron .

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας