Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρισαν δρόμοι σε όλη την Αττική - Βίντεο πολιτών στα social media

Η κακοκαιρία Byron πλήττει για δεύτερη ημέρα ολόκληρη την χώρα. Μεγάλα προβλήματα παρουσιάστηκαν και στην Αττική, όπου δρόμοι πλημμύρισαν και έγιναν «ποτάμια».

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, δείχνουν περιοχές στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στα προάστια να έχουν γίνει απροσπέλαστοι από τις ισχυρές βροχοπτώσεις με αυτοκίνητα και μηχανάκια να «επιπλέουν».

Δείτε βίντεο:

Μάλιστα, σε ένα βίντεο φαίνεται ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις «εισέβαλλαν» στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, πλημμυρίζοντας τους διαδρόμους του ιδρύματος με τους φοιτητές να προσπαθήσουν να κλείσουν τα παράθυρα:

Μεγάλη ταλαιπωρία είχαν και οι κάτοικοι στον Άλιμο:

Στην Καλλιθέα, δημιουργήθηκε ένα «συντριβάνι» από τα ισχυρά νερά, ενώ οι δρόμοι του Ελληνικού και της Γλυφάδας, επίσης πλημμύρισαν, δυσκολεύοντας οδηγούς και πεζούς:

https://www.tiktok.com/

Διαβάστε επίσης