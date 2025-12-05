Κακοκαιρία Byron: «Το “πρέπει να έρθεις” δεν επιτρέπεται» - Τι ισχύει για τους εργαζόμενους

Το δύσκολο 48ωρο που διανύουμε εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron έχει προκαλέσει εκτός από σοβαρά προβλήματα σε υποδομές και μετακινήσεις, αναστάτωση και στον εργασιακό τομέα.

Διευκρινίσεις σχετικά με το τι ισχύει σε αυτή την περίπτωση, όταν δηλαδή ο εργαζόμενος δεν μπορεί να πάει στη δουλειά του, έδωσε ο δικηγόρος Γιώργος Νικολόπουλος, μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ.

Όπως εξήγησε η απουσία των εργαζομένων εντάσσεται σε καθεστώς ανωτέρας βίας και θεωρείται «δικαιολογημένη και νόμιμη» τόσο για τους δημοσίους όσο και για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ενημέρωση προς τον εργοδότη.

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ήδη εκδώσει σχετική οδηγία για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Στον ιδιωτικό τομέα όπως είπε ισχύει η ίδια αρχή: «Εφόσον η μετάβαση στην εργασία είναι επικίνδυνη ή πρακτικά αδύνατη, η απουσία θεωρείται δικαιολογημένη και δεν επιφέρει καμία αρνητική συνέπεια». Τόνισε ωστόσο ότι πρέπει να υπάρχει πραγματικό κώλυμα και όχι κατάχρηση της πρόβλεψης.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με εργαζόμενους που δεν μπορούν να μετακινηθούν επειδή τα παιδιά τους δεν έχουν σχολείο, είπε ότι η περίπτωση αυτή «μπορεί να δικαιολογήσει νόμιμη απουσία, εφόσον δεν υπάρχει εναλλακτική λύση». Διευκρίνισε όμως ότι «εξετάζεται ανά περίπτωση», ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και τις πραγματικές δυνατότητες του εργαζομένου.

Ερωτηθείς αν ο εργοδότης έχει δικαίωμα να απαιτήσει υποχρεωτική παρουσία, ο κ. Νικολακόπουλος απάντησε: «Το “πρέπει να έρθεις” με απόλυτο τρόπο δεν επιτρέπεται, όταν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα του εργαζομένου». Αν υπάρχουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας, κλειστοί δρόμοι ή επίσημες οδηγίες, ο εργοδότης «οφείλει να επιδείξει ευελιξία».