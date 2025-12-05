Κίνδυνος να υπερχειλίσει ο Σαρανταπόταμος στην Ελευσίνα – Μήνυμα 112

Κινδυνεύει με υπερχείλιση ο Σαρανταπόταμος στην Ελευσίνα

Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα έφτασε νωρίς το πρωί της Παρασκευής η στάθμη του Σαρανταπόταμου, στην Ελευσίνα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης.

Λίγο μετά τις 09:00 εστάλη μήνυμα 112, που προειδοποιούσε τους κατοίκους στην συνοικία των Ποντίων να βρίσκονται σε ετοιμότητα λόγω ενδεχόμενης υπερχείλισης του Σαρανταπόταμου.

Στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, στη Μάνδρα και στη Νέα Πέραμο έχουν καταγραφεί σοβαρά προβλήματα από το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron.

