Κίνδυνος να υπερχειλίσει ο Σαρανταπόταμος στην Ελευσίνα – Μήνυμα 112
Οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν να βρίσκονται σε επιφυλακή
Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα έφτασε νωρίς το πρωί της Παρασκευής η στάθμη του Σαρανταπόταμου, στην Ελευσίνα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης.
Λίγο μετά τις 09:00 εστάλη μήνυμα 112, που προειδοποιούσε τους κατοίκους στην συνοικία των Ποντίων να βρίσκονται σε ετοιμότητα λόγω ενδεχόμενης υπερχείλισης του Σαρανταπόταμου.
Στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, στη Μάνδρα και στη Νέα Πέραμο έχουν καταγραφεί σοβαρά προβλήματα από το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron.
