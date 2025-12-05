Κακοκαιρία Byron: Υδροστρόβιλος «σάρωσε» τον Τσούτσουρα Ηρακλείου- Ζημιές και εκτεταμένα προβλήματα

Η κακοκαιρία Byron επηρέασε με έντονα καιρικά φαινόμενα και περιοχές της Κρήτης.

Στον Τσουτσουρά Ηρακλείου, κατά τη διάρκεια της νύχτας προκλήθηκε υδροστρόβιλος που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια, καταστήματα και υποδομές και αφήνοντας πίσω του εικόνες απόλυτης αναστάτωσης.

Οι κάτοικοι βρέθηκαν χωρίς ρεύμα και τηλεφωνική επικοινωνία, ενώ από τα ξημερώματα συνεργεία του Δήμου και της ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται στο σημείο για την αποκατάσταση των βλαβών.

Σύμφωνα μαρτυρίες το φαινόμενο ήταν πρωτοφανές καθώς ο υδροστρόβιλος πέρασε από τη θάλασσα στη στεριά προκαλώντας ζημιές και εκτεταμένα προβλήματα στην παραλιακή κυρίως ζώνη.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των επαγγελματιών, Μανόλη Μαραγκάκη, ο υδροστρόβιλος πέρασε από την παραλιακή ζώνη, «χτυπώντας» σε πλάτος περίπου 100 μέτρων δεξιά και αριστερά, πριν ανηφορίσει προς το βουνό, όπου ξερίζωσε ακόμη και δέντρα.

Οι δυνατοί άνεμοι σήκωσαν υπόστεγα και αυτοκίνητα, προκάλεσαν ζημιές σε στέγες και σπιτικά, ενώ σημειώθηκαν καταστροφές σε στύλους της ΔΕΗ, καλώδια και ηλιακά πάνελ με τις πρώτες εκτιμήσεις οι ζημιές που έχουν γίνει σε σπίτια και καταστήματα εκτιμώνται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Παρά το μέγεθος των φαινομένων, ο δρόμος προς τον οικισμό παραμένει προσβάσιμος, καθώς από πολύ νωρίς το πρωί μηχανήματα του Δήμου πραγματοποιούν καθαρισμούς και απομακρύνουν φερτά υλικά και αντικείμενα που παρασύρθηκαν από τον υδροστρόβιλο.

Η διαδικασία αποκατάστασης αναμένεται να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

