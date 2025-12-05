Κακοκαιρία Byron: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί στην Αττική
Σε ποτάμια έχουν μετατραπεί αρκετοί δρόμοι με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η κυκλοφορία
Σε επικαιροποίηση της εικόνας στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, που εξακολουθεί να πλήττεται από την κακοκαιρία Byron, προχώρησε στις 5:30 το απόγευμα της Παρασκευής η Ελληνική Αστυνομία.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι οδοί στις οποίες έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική, λόγω της κακοκαιρίας Byron, είναι οι εξής:
- Οδός Περάματος (Νέα Πέραμος), από το ύψος της οδού Αγίας Τριάδας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το λιμάνι.
- Οδός Ήφαιστου, από το ύψος της οδού Αγίας Μαρίνας.
- Οδός Αρχιμήδους, από το ύψος της λεωφόρου Βάρης Κορωπίου.
- Ιρλανδική διάβαση Βαραμπά, περίπου 1,5 χλμ μετά το κατάστημα KWABA.
- Ιρλανδική διάβαση στη λεωφόρο Βραυρώνας, στη θέση «γέφυρα Βρύσης».
