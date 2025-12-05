Κακοκαιρία Byron: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί στην Αττική

Δεκαδες δρομοι εχουν πλημμυρισει στην περιοχη του Ρεντη καθως και στην περιοχη της Κεντρικης Αγορας δυσκολευοντας την κυκλοφορια των οχημάτων

Σε επικαιροποίηση της εικόνας στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, που εξακολουθεί να πλήττεται από την κακοκαιρία Byron, προχώρησε στις 5:30 το απόγευμα της Παρασκευής η Ελληνική Αστυνομία.​

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι οδοί στις οποίες έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική, λόγω της κακοκαιρίας Byron, είναι οι εξής:​