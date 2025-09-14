Τσάρλι Κερκ: Ο δολοφόνος δεν συνεργάζεται με τις Αρχές - Έρευνες για το κίνητρο

Ο άνδρας που συνελήφθη για τη δολοφονία του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ δεν συνεργάζεται με τις αρχές, αλλά οι ερευνητές προσπαθούν να εξακριβώσουν το κίνητρο της επίθεσης μιλώντας με φίλους και μέλη της οικογένειάς του, δήλωσε την Κυριακή ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ.

Ο Κοξ είπε ότι ο φερόμενος ως δράστης, ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, θα κατηγορηθεί επισήμως την Τρίτη. Παραμένει υπό κράτηση στη Γιούτα.

Οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη αποσαφηνίσει γιατί ο Ρόμπινσον φέρεται να ανέβηκε σε μια ταράτσα στο Πανεπιστήμιο Utah Valley κατά τη διάρκεια υπαίθριας εκδήλωσης και πυροβόλησε τον Κερκ στον λαιμό από μακρινή απόσταση την περασμένη Τετάρτη.

Ο Ρόμπινσον δεν έχει ομολογήσει, δήλωσε ο Κοξ στην εκπομπή «This Week» του ABC.

«Δεν συνεργάζεται, αλλά όλα τα πρόσωπα γύρω του συνεργάζονται, και αυτό είναι πολύ σημαντικό», είπε ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης.

Ένα από τα άτομα που μιλούν στις αρχές είναι ο συγκάτοικος του Ρόμπινσον, ο οποίος ήταν και ρομαντικός σύντροφος, σύμφωνα με τον Κοξ και το FBI. Ο Κοξ περιέγραψε τον συγκάτοικο ως «άνδρα που βρίσκεται σε μετάβαση προς γυναίκα» και πρόσθεσε ότι έχει υπάρξει «εξαιρετικά συνεργάσιμος».

Το Reuters δεν μπόρεσε να εντοπίσει τον συγκάτοικο ή εκπροσώπους του για σχόλιο, ούτε να εξακριβώσει ποιος είναι ο νομικός εκπρόσωπος του Ρόμπινσον.

Σε ερώτηση του CNN αν η ταυτότητα φύλου του συγκάτοικου έχει σχέση με την έρευνα, ο Κοξ απάντησε: «Αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε τώρα… Είναι εύκολο να βγάλει κανείς συμπεράσματα, αλλά έχουμε τους κάλυκες, άλλα εγκληματολογικά στοιχεία που φτάνουν στα χέρια μας – και προσπαθούμε να τα ενώσουμε».

Οι ερευνητές βρήκαν μηνύματα χαραγμένα σε τέσσερις κάλυκες, τα οποία περιείχαν αναφορές σε μιμίδια και αστεία από βιντεοπαιχνίδια, σύμφωνα με ένορκη βεβαίωση που κατατέθηκε στην υπόθεση. Ένα από τα χαράγματα έγραφε: «Έι φασίστα! ΠΙΑΣΤΟ!» και ακολουθούσε ένας συνδυασμός βελών, που φαινόταν να παραπέμπει σε κωδικό κουμπιών που ενεργοποιεί βόμβα σε δημοφιλές παιχνίδι. Ένας άλλος κάλυκας έγραφε: «Αν το διαβάζεις αυτό, είσαι GAY χαχα», με το «Lmao» (laughing my ass off – «γελάω τρελά»).

