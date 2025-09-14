Τάιλερ Ρόμπινσον: Βήμα βήμα η δράση του δολοφόνου - Πώς ξεγέλασε πρωτόκολλα ασφαλείας

Η δολοφονία του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ συγκλόνισε την Αμερική, αλλά ανέδειξε για μία ακόμα φορά, τα κενά και τις ευπάθειες σε μία από τις καλύτερα οργανωμένα υπηρεσίες ασφαλείας, παγκοσμίως.

Μετά τα όσα ακολούθησαν την απόπειρα δολοφονίας του Αμερικανού Προέδρου, τότε υποψηφίου, Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται ότι το σύστημα εξακολουθεί να έχει «τρύπες».

Χρειάστηκε μόλις ένας 22χρονος, χωρίς καμία προηγούμενη εμπειρία, τουλάχιστον από όσα προκύπτουν μέχρι στιγμής για να κάνει «φύλλο και φτερό» τα μέτρα ασφαλείας και να περιφέρεται σε έναν πανεπιστημιακό χώρο επί 4 ώρες. Κατάφερε μάλιστα να διαφύγει αμέσως μετά την εκτέλεση του ακτιβιστή και χρειάστηκαν περισσότερες από 30 ώρες για να συλληφθεί, και αυτό χάρη στον πατέρα του.

130 μέτρα απείχε ο Τσάρλι Κερκ από το σημείο που βρισκόταν ο δολοφόνος του Google/BBC

Καθώς οι έρευνες προχωρούν, η απόδραση του Τάιλερ Ρόμπινσον μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ αποκαλύπτει λεπτομέρειες σχετικά με τα κενά στα πρωτόκολλα ασφαλείας γύρω από την εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Utah Valley.

Σύμφωνα με ανάλυση των New York Times, ο Ρόμπινσον παρέμεινε στην πανεπιστημιούπολη για σχεδόν τέσσερις ώρες πριν από την επίθεση, απαρατήρητος από τη σπάνια συσκευή παρακολούθησης που ήταν διαθέσιμη εκείνη την ημέρα.

Οι έλεγχοι από κάμερες ασφαλείας και μια 3-D αναπαράσταση της σκηνής έδειξαν ότι ο Ρόμπινσον μπήκε στην πανεπιστημιούπολη γύρω στις 8:29 π.μ., με ένα γκρι Dodge Challenger, φορώντας διαφορετικά ρούχα από αυτά που εθεάθησαν τη στιγμή του θανατηφόρου πυροβολισμού.

Τα επίσημα αρχεία υποστηρίζουν ότι από τις 11:50 π.μ. κατάφεραν να παρακολουθήσουν τις κινήσεις του: πρώτα διέσχισε μια καταπράσινη περιοχή σε ένα πάρκινγκ και μετά πήγε σε μια σήραγγα πεζών, σταματώντας για λίγο για να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνό του. Σύμφωνα με την αστυνομία, η κινητικότητα του δεξιού του ποδιού φαινόταν περιορισμένη, περιγράφοντας «ένα χαρακτηριστικό βάδισμα» που στις ηχογραφήσεις παρατηρήθηκε ενώ ανέβαινε τις σκάλες ενός γκαράζ δίπλα στο τούνελ.

Ring camera footage showing the alleged Charlie Kirk assassin

pic.twitter.com/X5NxQKYokv — Beary American (@BearyAmerican) September 11, 2025

Στις 12:02 μ.μ., ο ύποπτος φαίνεται να περπατά βόρεια του Losee Center, ένα κτήριο που σύντομα θα χρησιμοποιούσε ως υπερυψωμένο σημείο για την επίθεση.

Σύμφωνα με μία ένορκη κατάθεση, ο Ρόμπινσον μπήκε στο κτίριο από τα νοτιοανατολικά, περπάτησε σε έναν διάδρομο και, αφού σκαρφάλωσε σε έναν χαμηλό τοίχο, κρύφτηκε. Χωρίς κανένα εμφανές σημάδι ότι κούτσαινε, εθεάθη να τρέχει στην οροφή και να παίρνει θέση για να πυροβολήσει.

Είκοσι λεπτά μετά το μεσημέρι, οι αρχές ανέφεραν ότι ο δράστης βρισκόταν μπρούμητα στην οροφή, ακριβώς ευθυγραμμισμένος με την περιοχή όπου ο Κερκ μιλούσε σε περίπου 3.000 άτομα. Η τρισδιάστατη ανάλυση διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν φυσικά στοιχεία μεταξύ του δράστη και του Κερκ που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την οπτική επαφή, κρατώντας τον ακτιβιστή πλήρως εκτεθειμένο ενώ παρέμενε κάτω από μια σκηνή περίπου 131 μέτρα μακριά.

Μεταξύ των παρευρισκομένων, η αντίληψη ήταν ότι η παρακολούθηση ήταν «ελαφριά» δεδομένης της ορατότητας και του δημόσιου προφίλ του Κερκ.

Συνολικά, μόνο έξι αξιωματικοί της πανεπιστημιούπολης εργάζονταν, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του πανεπιστημίου, ο οποίος ανέφερε επίσης την παρουσία μιας τακτικής ιδιωτικής ομάδας ασφαλείας στην περιοδεία του ακτιβιστή. Ο Γκρεγκ Σάφερ, ο οποίος προστάτευε τον Κερκ για επτά χρόνια, περιέγραψε ότι η ομάδα είχε πέντε μέλη, ένα στη σκηνή και τα υπόλοιπα κατανεμημένα μεταξύ του μπροστινού και του πίσω μέρους. Αυτή η ομάδα συνεργάστηκε με την αστυνομία στα σχέδια εκκένωσης.

Η κάλυψη ασφαλείας ήταν ανεπαρκής για να εντοπίσει τον Ρόμπινσον στην οροφή. Οι ειδικοί σε θέματα ασφάλειας, τους οποίους συμβουλεύονται οι New York Times, συνήθως συνιστούν τον συντονισμό των στρατηγικών μεταξύ κρατικών και ομοσπονδιακών υπηρεσιών, τον έλεγχο πρόσβασης μέσω περιμέτρων και την ειδική επίβλεψη υπερυψωμένων τοποθεσιών σε μαζικά γεγονότα αυτού του τύπου.

Στις 12:23 μ.μ., σύμφωνα με βίντεο που εξέτασε η εφημερίδα, ο Ρόμπινσον πυροβόλησε με μία βολή που σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ, μετά τον οποίο αρκετοί άνδρες με ακουστικά - που αναγνωρίστηκαν από την ανάλυση των Times - προχώρησαν για να τον φροντίσουν και τον μετέφεραν εσπευσμένα σε ένα όχημα. Την ίδια ώρα, δύο αστυνομικοί της πανεπιστημιούπολης έσπευσαν στο σημείο πίσω από τη σκηνή.

Δευτερόλεπτα μετά τον πυροβολισμό, ο ένοπλος εκτέλεσε τη διαφυγή του: Πλάνα από τις αρχές που κυκλοφόρησαν την Πέμπτη δείχνουν τον Ρόμπινσον να τρέχει στο αντίθετο άκρο του Losee Center, να πηδά από ύψος τουλάχιστον 4.5 μέτρων στο έδαφος, τελικά να επιστρέφει στο Campus Drive και να διασχίζει μια κοντινή δασώδη περιοχή.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΑ ΠΛΑΝΑ!!!!

So sad and purely evil, he didn't deserve this!! RIP kirk https://t.co/iI4rwk4nAh — ᴘʀɪɴᴄᴇ ꜱᴀɴʏᴀ ᴍᴏᴢᴇ ™?? (@IamPrinceSanya2) September 11, 2025

Σε εκείνη την περιοχή, το όπλο που χρησιμοποιήθηκε και οι κάλυκες, με χαραγμένα μηνύματα, ανακτήθηκαν τελικά από τους ερευνητές.

Η επιχείρηση έρευνας ολοκληρώθηκε περισσότερα από 320 χιλιόμετρα από την πανεπιστημιούπολη, όταν η οικογένεια και ένας οικογενειακός φίλος ειδοποίησαν για την τοποθεσία του. Ο ύποπτος κρατείται στη φυλακή της κομητείας της Γιούτα.

Διαβάστε επίσης