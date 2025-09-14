Δολοφονία Κερκ: Ο διεμφυλικός συγκάτοικος του Τάιλερ Ρόμπινσον ίσως «δείχνει» το κίνητρο

Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ

Σύμφωνα με ανώτερους αξιωματούχους του FBI, ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ, συγκατοικούσε με διεμφυλικό άτομο σε διαμέρισμα στο Σεντ Τζορτζ της Γιούτα και θεωρείται ως το πρόσωπο-κλειδί για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Το εν λόγω άτομο χαρακτηρίζεται από τις αρχές «εξαιρετικά συνεργάσιμος» και δεν αντιμετωπίζει προς το παρόν κατηγορίες.

Στελέχη του FBI ανέφεραν ότι η έρευνα στηρίχθηκε σε μηνύματα και επικοινωνίες μεταξύ του Ρόμπινσον και του συγκατοίκου του, τα οποία βοήθησαν στον εντοπισμό του υπόπτου.

Υπολογιστές και άλλα αντικείμενα κατασχέθηκαν από το διαμέρισμα και στάλθηκαν για περαιτέρω ανάλυση στο αρχηγείο του FBI στο Κουάντικο.

Η δολοφονία και οι συνθήκες

Ο Τσάρλι Κερκ, συνιδρυτής της οργάνωσης Turning Point USA και γνωστός συντηρητικός ακτιβιστής, δολοφονήθηκε την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου ενώ μιλούσε σε εκδήλωση στο πανεπιστήμιο Utah Valley University.

Δέχθηκε μία μόνο σφαίρα, η οποία βλήθηκε από την ταράτσα κτιρίου σε απόσταση περίπου 200 μέτρων. Ο Κερκ ήταν 31 ετών, παντρεμένος και πατέρας δύο μικρών παιδιών.

The Polish parliament held a moment of silence for Charlie Kirk.pic.twitter.com/ZX3sXEjPd3 — PeterSweden (@PeterSweden7) September 12, 2025

Τα πυρομαχικά με συνθήματα

Οι ερευνητές βρήκαν κοντά στον χώρο του εγκλήματος καραμπίνα με φυσίγγια που έφεραν αντιφασιστικά μηνύματα.

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, επιβεβαίωσε ότι πάνω σε μία χρησιμοποιημένη και τρεις αχρησιμοποίητες κάλυκες υπήρχαν εγχάρακτα συνθήματα, γεγονός που ενισχύει την εκδοχή ότι το έγκλημα είχε πολιτικά κίνητρα.

Charlie Kirk’s assassin Tyler Robinson, 22, killed him because he hated his opinions and thought he was a fascist. Yet ironically, HE was the fascist, killing someone to silence their opposing views.

The woke left love to say ‘speech is violent.’

It’s not - violence is. pic.twitter.com/70CWowT465 — Piers Morgan (@piersmorgan) September 12, 2025

Ο ρόλος της οικογένειας

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Fox News, ο πατέρας του Ρόμπινσον ήταν εκείνος που τον παρέδωσε στις αρχές.

Αναγνώρισε τον γιο του σε εικόνες από κάμερες ασφαλείας που δόθηκαν στη δημοσιότητα κατόπιν εντολής του διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ.

Ο Ρόμπινσον, φτάνοντας στο πατρικό του, φέρεται να δήλωσε ότι ήθελε να αυτοκτονήσει.

Πριν τον παραδώσει, ο πατέρας του συμβουλεύτηκε έναν πάστορα που γνώριζε η οικογένεια.

Η στάση του FBI

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών δηλώνει πως εξετάζει «κάθε σύνδεση, κάθε ομάδα, κάθε στοιχείο» και ότι οποιοσδήποτε εμπλέκεται θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, όπου κι αν βρίσκεται.

Διαβάστε επίσης