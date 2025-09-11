Ποιοι δολοφόνησαν τον Τσάρλι Κερκ - Το κίνημα Trantifa και ο φόβος για νέο εξτρεμισμό

Αυτόκολλητο που συνδέεται με το κίνημα Trantifa και το κίνημα βίαιης υπεράσπισης των δικαιωμάτων των Τρανς

Όπως πρώτο στην Ελλάδα αποκάλυψε το Newsbomb, στις σφαίρες που βρέθηκαν μαζί με το όπλο που σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ υπήρχαν γραμμένα συνθήματα που σχετίζονται με τα κινήματα «αντιφά» και «τρανς». Οι Αρχές δεν έχουν αποσαφηνίσει πλήρως το περιεχόμενο των μηνυμάτων, ωστόσο η αναφορά αυτή άνοιξε τον δρόμο για να επανέλθει στο προσκήνιο μια σκοτεινή και βίαιη τάση: η λεγόμενη Trantifa.

Δεν είναι η πρώτη φορά που βίαια εγκλήματα συνδέονται με μηνύματα αυτού του τύπου. Σε διάφορες επιθέσεις των τελευταίων ετών, οι δράστες άφησαν πίσω τους «πολιτικά» συνθήματα που συνδέονται με το φαινόμενο, πολλές φορές κατηγορώντας συντηρητικούς για καταπίεση της τρανς κοινότητας και καταφερόμενοι κατά του Χριστιανισμού.

Τι είναι η Τrantifa

Ο όρος Trantifa συντίθεται από τις λέξεις trans (τρανς) και Antifa (αντιφασιστικό κίνημα). Πρόκειται για μια ριζοσπαστική τάση της άκρας αριστεράς, που συγκροτείται γύρω από τρανς ή μη αποδεχόμενους καν την ύπαρξη φύλων ακτιβιστές οι οποίοι ταυτίζονται με την αναρχική ιδεολογία της Antifa.

The WSJ has confirmed that @scrowder’s earlier scoop from an ATF leak was accurate. The ammunition found with the recovered rifle near the Charlie Kirk shooting was inscribed with trans and Antifa (“trantifa”) political statements. https://t.co/yg5aOe2a2p pic.twitter.com/o1XvMVqavu — Andy Ngo (@MrAndyNgo) September 11, 2025

Ο όρος εμφανίστηκε περίπου το 2023 στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρχικά από επικριτές που ήθελαν να περιγράψουν ένα δίκτυο ακραίων τρανς ακτιβιστών. Σύμφωνα με αυτούς, η Trantifa δεν περιορίζεται σε ειρηνικές διαμαρτυρίες: χρησιμοποιεί τακτικές εκφοβισμού, παρενόχλησης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ανοιχτή βία – ακόμη και μαζικές δολοφονίες.

Trantifa killed Charlie and now they want you dead for being mad about it. Screenshot and report them all, at the very least. https://t.co/8SCCIOE6rW pic.twitter.com/pMHzJ0gJW9 — Chud Dudley, American Misfit (@TrvthfvlTreason) September 11, 2025

Οι υποστηρικτές της προβάλλουν ότι αντιστέκονται σε αυτό που θεωρούν «τρανσφοβία» και «φασισμό». Οι αντίπαλοί τους, αντίθετα, υποστηρίζουν ότι πίσω από το κίνημα κρύβεται μια αυξανόμενη κουλτούρα μίσους, η οποία βαφτίζεται «αντιφασιστική» για να νομιμοποιήσει την καταφυγή στη βία. Πολύ γρήγορα όμως ένα μέρος αυτών των ακτιβιστών υιοθέτησε ακριβώς αυτή την ονομασία και αντίστοιχοι λογαριασμοί έκαναν την εεμφάνισήτους στο διαδίκτυο.

Περιστατικά που συνδέονται με την trantifa

Η δράση της Trantifa έχει απασχολήσει αρκετές φορές τις Αρχές στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη:

Νάσβιλ, 2023: Τρανς ένοπλη εισέβαλε σε χριστιανικό σχολείο, σκοτώνοντας έξι άτομα, ανάμεσά τους και τρία παιδιά. Στην έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν γραπτά που έκαναν λόγο για «τιμωρία των χριστιανών» και αναφορές σε αντιφασιστικά συνθήματα.

Μινεσότα, 2024: Δύο παιδιά δολοφονήθηκαν σε καθολικό σχολείο από δράστη που αυτοπροσδιοριζόταν ως τρανς και είχε αφήσει διαδικτυακά ίχνη με συνθήματα «Antifa Trans». Το περιστατικό θεωρήθηκε από ερευνητές ως απόδειξη σύνδεσης με τον πυρήνα της Trantifa.

Η χαρακτηριστική φωτογραφία με την ΛΟΑΤΚΙ σημαία και το Καλάσνικοφ με το σύνθημα «Υπερασπίσου την ισότητα» παραπέμπει στις κοινότητες Trantifa

Πόρτλαντ, 2023–2024: Κατά τη διάρκεια ταραχών, ομάδες που αυτοπροσδιορίζονταν ως «Trans Antifa» συμμετείχαν σε εμπρησμούς καταστημάτων, επιθέσεις κατά της αστυνομίας και βανδαλισμούς εκκλησιών.

Βερολίνο, 2024: Η γερμανική αστυνομία διέλυσε οργάνωση που διακινούσε online μανιφέστα καλώντας σε «ένοπλη άμυνα των τρανς κοινοτήτων» και έκανε αναφορά σε «Trantifa Europe».

Αν και δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα επίσημη αναγνώριση της Trantifa ως ενιαίας οργάνωσης, η ύπαρξη επαναλαμβανόμενων βίαιων περιστατικών με κοινή σημειολογία δημιουργεί εύλογες ανησυχίες. Ο δε Τσάρλι Κέρκ είχε επανειλημμένως μπει στο στόχαστρο «ακτιβιστών» της τρανς κοινότητας, έχοντας κατηγορηθεί μεταξύ άλλων ως «φασίστας», «ακροδεξιός» και «αντι-τρανς», ενώ πολλά βέλη είχαν δεχθεί και οι βασισμένες στο χριστιανικό δόγμα της υπεράσπισης της ζώης θέσεις του για τις αμβλώσεις.

Seattle (Aug. 30) — A driver captured footage of the Antifa and Trantifa radicals gathered at the park in the former CHAZ. The militants rallied together to try to attack Christian worshipers just days after a trans gunman killed Christian children in MN. pic.twitter.com/02t3QTQnCp — Andy Ngo (@MrAndyNgo) September 2, 2025

Ποιος ήταν ο Τσάρλι Κερκ

Ο Τσάρλι Κερκ θεωρούνταν η πιο επιδραστική προσωπικότητα της αμερικανικής Δεξιάς σήμερα. Σύμφωνα με αναφορές σχεδόν ένας στους τέσσερεις Αμερικανούς τον ακολουθούσε σε κάποιο Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης, ενώ ακόμη και στην Ελλάδα σπάνια δεν θα είχε «πέσει πάνω» σε κάποιο βίντεο του, αφού ήταν από τα πιο «viral» βίντεο στο TikTok, το Instagram ή το Youtube.

Γεννημένος το 1993, ίδρυσε σε ηλικία μόλις 18 ετών την οργάνωση Turning Point USA (TPUSA), με στόχο την προώθηση συντηρητικών αξιών σε πανεπιστήμια και σχολεία.

Η οργάνωση γνώρισε ραγδαία ανάπτυξη: μέχρι το 2023 είχε πάνω από 3.000 πυρήνες σε κολέγια και λύκεια, με εκατομμύρια δολάρια σε δωρεές από ισχυρούς χορηγούς. Το 2024, το TPUSA διοργάνωσε το φεστιβάλ AmericaFest με 20.000 συμμετέχοντες, εδραιώνοντας τον Κερκ ως «σταρ» της συντηρητικής νεολαίας και ενός ένθερμου υπερασπιστή της ελευθερίας του λόγου.

Συγκλονισμένος. Ο Charlie Kirk έδωσε στην κυριολεξία τη ζωή του στο όνομα της ελευθερίας του λόγου. Το μίσος για την άλλη άποψη (την δεξιά άποψη) σήμερα αφαίρεσε τη ζωή ενός συζύγου και νέου πατέρα 2 παιδιών.. pic.twitter.com/cA4CEJvhXc — kyranakis (@kyranakis) September 10, 2025

Παράλληλα, το podcast του, The Charlie Kirk Show, συγκαταλεγόταν στα κορυφαία συντηρητικά στις ΗΠΑ με εκατομμύρια ακροατές. Έγραψε best-sellers όπως το The MAGA Doctrine (2023) και η Δεξιά Επανάσταση (2024), ενώ τιμήθηκε με βραβεία όπως το «Conservative of the Year».

Ο Κερκ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της υποστήριξης του Ντόναλντ Τραμπ, ιδίως μεταξύ των νεότερων ψηφοφόρων. Μέσω εκδηλώσεων όπως η Σύνοδος Κορυφής για τη Δράση των Φοιτητών και το AmericaFest, κινητοποίησε τους νέους συντηρητικούς και παρείχε στον Τραμπ μια πλατφόρμα για να έρθει σε άμεση επαφή με αυτή τη δημογραφική ομάδα.

Δύο δισεκατομμύρια θεάσεις πριν τις εκλογές του 2024

Κατά την προετοιμασία των προεδρικών εκλογών του 2024, ο Τσάρλι Κέρκ ξεκίνησε την περιοδεία "You're Being Brainwashed", επισκεπτόμενος περίπου 25 πανεπιστημιουπόλεις για να συζητήσει βασικά πολιτικά θέματα. Η πρωτοβουλία αυτή απέσπασε περίπου δύο δισεκατομμύρια viral προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενισχύοντας σε τεράστιο βαθμό το μήνυμα του Τραμπ μεταξύ των ψηφοφόρων της γενιάς Z.

Φώτο Αρχείου - Ο Ντόναλντ Τραμπ, δεξιά, σφίγγει το χέρι με τον Charlie Kirk πριν μιλήσει κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής Μαθητικής Δράσης του Turning Point στις, 23 Ιουλίου 2022 FR121174 AP

Οι προσπάθειές του λέγεται ότι συνέβαλαν στη μετατόπιση των νεότερων δημογραφικών ομάδων ψηφοφόρων προς τα δεξιά και συνέβαλαν στην εκλογική επιτυχία του Τραμπ.

Η θέση του MAGA

Γεγονός που ίσως εξηγεί την τοποθέτηση του θεωρούμενου και ιδεολογικού καθοδηγητή του MAGA και στενού συμβούλου του Ντόναλντ Τραμπ Στήφεν Μιλλερ που ανέφερε πώς: «Υπάρχει μια ιδεολογία που αναπτύσσεται σταθερά σε αυτή τη χώρα, η οποία μισεί κάθε τι καλό, δίκαιο και όμορφο και εξυμνεί κάθε τι στρεβλό, διεστραμμένο και διεφθαρμένο.

There is an ideology that has steadily been growing in this country which hates everything that is good, righteous and beautiful and celebrates everything that is warped, twisted and depraved. It is an ideology at war with family and nature. It is envious, malicious, and… — Stephen Miller (@StephenM) September 11, 2025

Είναι μια ιδεολογία που βρίσκεται σε πόλεμο με την οικογένεια και τη φύση. Είναι ζηλότυπη, κακόβουλη και άψυχη. Είναι μια ιδεολογία που βλέπει την τέλεια οικογένεια με πικρή οργή, ενώ αγκαλιάζει τον κατά συρροή εγκληματία με τρυφερή ζεστασιά.»

