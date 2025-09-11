Τσάρλι Κερκ: Αναφορές για εύρεση όπλου κοντά στον τόπο δολοφονίας του

Ένας δάσκαλος από τη σχολή τέχνης Gurukul ολοκληρώνει έργο τέχνης για να αποτίσει φόρο τιμής στον Charlie Kirk που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε, στη Βομβάη της Ινδίας, την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025.

Με το ανθρωποκυνηγητό στις ΗΠΑ, για την σύλληψη του δολοφόνου του Τσάρλι Κέρκ να συνεχίζονται, στο Χ το φως της δημοσιότητας βλέπουν αναφορές που θέλουν τις δυνάμεις ασφαλείας να έχουν βρει οπλισμό κοντά στο σημείο της δολοφονίας του.

Συγκεκριμένα ο γνωστός συντηρητικών απόψεων podcaster Στίβεν Κράουντερ, σε ανάρτηση που έκανε προ ολίγων λεπτών στο X αναφέρεται σε «διαρροή» που ήλθε στην κατοχή του από έναν αξιωματικό της ATF (Υπηρεσία Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives).

EXCLUSIVE: This morning my team received an e-mail from officer at ATF.



The email included a screen shot from what appears to be an internal message describing a weapon and cartridges located by an ATF and other law enforcement near the scene of the Charlie Kirk shooting at… pic.twitter.com/UKtOUPY5DC — Steven Crowder (@scrowder) September 11, 2025

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται ο Στήβεν Κράουντερ, λίγο μετά την δολοφονία, πράκτορες του ATF και άλλων υπηρεσιών ασφαλείας βρήκαν σε δασώδη περιοχή κοντά στο πανεπιστήμιο ένα παλαιό εισαγόμενο τυφέκιο Mauser διαμετρήματος .30-06, τυλιγμένο σε πετσέτα. Το σημείο εντοπισμού φαίνεται να ταυτίζεται με τη διαδρομή διαφυγής του υπόπτου.

Στο όπλο υπήρχε ένας κάλυκας θαλαμωμένος και τρεις ακόμη σφαίρες που στο γεμιστήρα. Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές οι κάλυκες έφεραν χαραγμένα συνθήματα με αναφορές σε τρανς και αντιφασιστική ιδεολογία.

Πρέπει βεβαίως να τονισθεί ότι ακόμη δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις από τις αρχές, ενώ μέχρι στιγμής οι αναφορές του Στήβεν Κράουντερ δεν επιβεβαιώνονται από κάπου.

Η σύλληψη πάντως του δράστη για τις ΗΠΑ, είναι υψίστης σημασίας.

