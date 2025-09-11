Charlie Kirk: «Άκουγα μόνο κραυγές και έβλεπα ανθρώπους να τρέχουν»

Ο Τσάρλι Κερκ, στενός σύμμαχος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιλούσε σε περίπου 3.000 άτομα στο πλαίσιο της περιοδείας του «American Comeback Tour» στο Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλλεϋ

Charlie Kirk: «Άκουγα μόνο κραυγές και έβλεπα ανθρώπους να τρέχουν»

Άνθρωποι συμμετέχουν σε αγρυπνία στο Περιφερειακό Νοσοκομείο Timpanogos για τον Τσάρλι Κερκ, ο οποίος σκοτώθηκε την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 στο Όρεμ της Γιούτα.

«Το μόνο που μπορούσα να ακούσω ήταν κραυγές και το μόνο που μπορούσα να δω ήταν ανθρώπους να τρέχουν». Έτσι περιγράφουν τον πανικό που επικράτησε μετά την δολοφονία του 31χρονου συντηρητικού ακτιβιστή των ΗΠΑ, Τσάρλι Κερκ, μάρτυρες που ήταν παρόντες στην εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλλεϋ την Τετάρτη (10/9).

Μάλιστα, όπως αναφέρουν τα τελευταία στοιχεία που υπάρχουν, ο σκοπευτής πυροβόλησε τον Τσάρλι Κερκ από απόσταση 130 μέτρων.

130 μέτρα απείχε ο Τσάρλι Κερκ από το σημείο που βρισκόταν ο δολοφόνος του

Βίντεο που δείχνει τον δράστη να τρέχει στην οροφή μιας ταράτσας:

Ο Τσάρλι Κερκ, στενός σύμμαχος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιλούσε σε περίπου 3.000 άτομα στο πλαίσιο της περιοδείας του «American Comeback Tour» στο Πανεπιστήμιο Utah Valley. Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον Κερκ να μιλάει για τη βία των όπλων λίγα λεπτά πριν πυροβοληθεί.

«Εγώ και οι φίλοι μου περνάγαμε καλά ακούγοντας τι γινόταν και ξαφνικά το είδαμε, ακούσαμε μια δυνατή κραυγή, ένα δυνατό κρότο και μετά είδα το σώμα του να πέφτει σαν σε αργή κίνηση», είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο BBC.

Ο Πόρτερ ΛαΦέρμπερ, φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλλεϋ, ο οποίος περιγράφει τον εαυτό του ως «μεγάλο θαυμαστή» του Κερκ και βρισκόταν στη συγκέντρωση, είπε στο πρόγραμμα Today του BBC Radio 4 ότι βρισκόταν περίπου 15 μέτρα μακριά από τον Κερκ.

«Καθόμουν εκεί και τον έβγαζα βίντεο και όταν σταμάτησα, ακριβώς τότε άκουσα τον πυροβολισμό», είπε. «Δεν συνειδητοποιείς πραγματικά τι έχει συμβεί μέχρι να συμβεί. Ο Τσάρλι έπεσε από το σκαμνί του, όλοι άρχισαν να πανικοβάλλονται», συμπλήρωσε.

Ο ΛαΦέρμπερ είπε ότι κρύφτηκε πίσω από έναν τσιμεντένιο τοίχο και μετά από περίπου ένα λεπτό «χωρίς να ακούσω άλλο πυροβολισμό, σηκώθηκα και έτρεξα προς το πλησιέστερο κτίριο που μπορούσα να δω».

Μια αυτόπτης μάρτυρας που ονομάζεται Ντανιέλ είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι βρισκόταν περίπου 5 μέτρα μακριά από τον Κερκ όταν δολοφονήθηκε.

«Ήταν φρικτό», είπε. «Το μόνο που μπορούσα να ακούσω ήταν κραυγές και το μόνο που μπορούσα να δω ήταν ανθρώπους να τρέχουν και τότε σκέφτηκα, "δεν είναι ασφαλές να τρέξεις. Δεν είναι ασφαλές να σηκωθείς"... Και το μόνο πράγμα που έλεγα ήταν: "Σε παρακαλώ, Θεέ μου, σε παρακαλώ, Θεέ μου, σε παρακαλώ, Θεέ μου", γιατί δεν ήθελα να πεθάνω».

Ο Τζέισον Τσαφέτς, πρώην μέλος του Κογκρέσου των ΗΠΑ, είπε στο Fox News ότι βρισκόταν στην εκδήλωση με την κόρη του όταν συνέβη το περιστατικό.

«Ο πυροβολισμός ήταν προορισμένος για εκείνον», είπε, προσθέτοντας ότι «όλοι έπεσαν στο έδαφος» και «αμέσως διασκορπίστηκαν».

Ο Άνταμ Μπαρθόλομιου, ο οποίος βρισκόταν στην εκδήλωση και έπαιρνε συνεντεύξεις από αντιδιαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για την παρουσία του Κερκ στο πανεπιστήμιο, είπε επίσης ότι οι άνθρωποι αρχικά έπεσαν στο πάτωμα.

«Υπήρχε σύγχυση και οι άνθρωποι άρχισαν να σπρώχνονται προς τις εξόδους», είπε στο BBC. «Αρκετοί άνθρωποι έκλαιγαν», είπε για την ατμόσφαιρα που επικράτησε μετά την δολοφονία.

Βίντεο που τραβήχτηκαν από μάρτυρες δείχνουν ανθρώπους να τρέχουν να εγκαταλείψουν τον χώρο μετά τον πυροβολισμό. Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, ο πυροβολισμός φαίνεται να προήλθε από μια στέγη σε απόσταση περίπου 100 έως 200 μέτρων.

Ο Φιλ Λάιμαν, πρώην εκπρόσωπος της πολιτείας της Γιούτα, είπε ότι είχε «συνεργαστεί πολιτικά» με τον Κερκ στο παρελθόν και εκείνη την ημέρα μοίραζαν μαζί καπέλα του μπέιζμπολ στη σκηνή πριν ξεκινήσει η εκδήλωση.

«Πήγα να βρω κάποιους γνωστούς, οπότε δεν ήμουν δίπλα του όταν πυροβολήθηκε, και δεν ξέρω αν είμαι χαρούμενος γι' αυτό ή αν εύχομαι να ήμουν εκεί», είπε στο Αμερικανικό πρόγραμμα Today. Πρόσθεσε ότι: «Περίπου 3.000 παιδιά είδαν ουσιαστικά κάποιον να δολοφονείται μπροστά τους, είναι τραυματικό. Πραγματικά, πραγματικά σκληρό».

Η Έμμα Πιτς, δημοσιογράφος της Deseret News με έδρα τη Γιούτα, η οποία παρευρέθηκε στην εκδήλωση, περιέγραψε επίσης ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ την εικόνα της στιγμής που πυροβολήθηκε ο Κερκ.

Η ίδια δήλωσε ότι εξεπλάγην από το γεγονός ότι «κανείς δεν έλεγξε τον εξοπλισμό μας (σ.σ. όταν μπήκαν στον χώρο), κανείς δεν έλεγξε τις τσάντες μας, δεν υπήρχε καμία ασφάλεια».

Ο Μπαρθόλομιου εξεπλάγην επίσης που δεν υπήρχε ασφάλεια στην εκδήλωση. «Κανείς δεν με σταμάτησε ούτε έψαξε την τσάντα μου».

