Τσάρλι Κερκ: Τον εκτέλεσαν από τα 130 μέτρα - Το βίντεο που δείχνει τον δράστη να κρύβεται

Ο Τσάρλι Κερκ καθόταν μόλις 130 μέτρα από το κτήριο του Losee Center στο πανεπιστήμιο της Γιούτα, όταν δέχθηκε τους πυροβολισμούς.

Δηλαδή, ο σκοπευτής πυροβόλησε από εκείνη την απόσταση και μετά εξαφανίστηκε. Η σκοτεινή φιγούρα του φάνηκε στην ταράτσα του κέντρου, όταν σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί, όπως μπορείτε να δείτε και από τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα social media και στα διεθνή Μέσα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε δύο προσαγωγές ατόμων, που αφέθηκαν αργότερα ελεύθερα και τώρα συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του ενόπλου. Το πανεπιστήμιο της Γιούτα θα παραμείνει κλειστό έως και τη Δευτέρα ενώ οι έρευνες πλέον διεξάγονται και εκτός πανεπιστημίου.