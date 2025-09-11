Erika Frantzve: «Ο Θεός η δύναμή μας» - Το προφητικό μήνυμα της συζύγου του Τσάρλι Κερκ

Ο Charlie Kirk, με την σύζυγό του Erika Frantzve και τα δύο τους παιδιά

Είδε τον Τσάρλι Κερκ να δέχεται πυροβολισμούς. Τον είδε να πιάνει τον λαιμό του, να τρέχει το αίμα από αυτό, να τον περικυκλώνουν οι άνθρωποι της ασφαλείας του μετά τα πυρά που δέχθηκε.

Η σύζυγος του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ήταν μαζί του στην ομιλία του στο πανεπιστήμιο της Γιούτα. Τον παρακολουθούσε, όπως έκανε τις περισσότερες φορές που ο νεαρός ακτιβιστής, ινφλουένσερ και συνιδρυτής του «Turning Point USA» είχε προγραμματισμένες ομιλίες.

Λίγες ώρες πριν η πρώην Μις Οριζόνα είχε μοιραστεί στα social ένα εδάφιο της Βίβλου για την αναζήτηση βοήθειας κατά τη διάρκεια δυσκολιών.

«Ψαλμός 46:1 – Ο Θεός είναι το καταφύγιο και η δύναμή μας, μια πολύ παρούσα βοήθεια σε μπελάδες», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά η πρώην Μις Αριζόνα ΗΠΑ το απόγευμα της Τετάρτης στο X.

Η Erika Frantze, μάλιστα, δύο ημέρες πριν από τον θανάσιμο πυροβολισμό του ανθρώπου με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά, δημοσίευε ψαλμωδίες μέσα από τον λογαριασμό της.

Erika Frantze: Πρώην μοντέλο και μπασκετμπολίστρια η σύζυγος του Τσάρλι Κερκ

Η Erika Frantze εργάστηκε ως μοντέλο και ηθοποιός. Μάλιστα, στέφθηκε και Μις Αριζόνα το 2012, όπως αναφέρει και στο βιογραφικό της. Πάντα όμως έκανε τα επαγγελματικά της βήμα με βάση την πίστη της και «στην καθοδήγησή μου από τον Θεό», όπως έχει πει.

Η Erika Frantze ήταν πάντα στο πλευρό του Τσάρλι Κερκ Instagram

Η Frantzve, η οποία έλαβε το Doctorate in Biblical Studies από το Πανεπιστήμιο Liberty, δημιούργησε επίσης το PROCLAIM, μια σειρά ρούχων με βάση την πίστη που φτιάχτηκε στις ΗΠΑ που «αντανακλά το όραμά της να ενδυναμώνει τα άτομα να φορούν την πίστη τους με αυτοπεποίθηση».

Η Erika Frantze και ο Τσάρλι Κερκ με τα δύο παιδιά τους Instagram

Η Erika Frantze και ο Τσάρλι Κερκ παντρεύτηκαν το 2021 και απέκτησαν δύο παιδιά, μία κόρη τριών ετών σήμερα και έναν γιο, ενός έτους. Από τη στιγμή μάλιστα που δολοφονήθηκε ο σύζυγός της, η Erika Frantze δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια.

