Τσάρλι Κερκ: Από ταράτσα η μοιραία σφαίρα στον 31χρονο - Επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη

Η στιγμή των πυροβολισμών του Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα των ΗΠΑ - Οι κάμερες «έπιασαν» ύποπτο δράστη στην ταράτσα

Συναγερμός έχει σημάνει στις ΗΠΑ για να εντοπιστεί ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ, του συντηρητικού, ακτιβιστή και inluencer, ο οποίος πυροβολήθηκε ενώ μιλούσε με το κοινό του στο πανεπιστήμιο της Γιούτα των ΗΠΑ.

Το FBI και οι αμερικανικές Αρχές πραγματοποιούν εξονυχιστικές έρευνες ώστε να εντοπιστεί ο δολοφόνος του 31χρονου, Τσάρλι Κεν, που ήταν συνιδρυτής του «Turning Point USA».

Όπως ανακοίνωσε ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, οι αρχές των ΗΠΑ εντόπισαν έναν δεύτερο ύποπτο, τον προσήγαγαν όμως λίγη ώρα αργότερα τον άφησαν ελεύθερο. Το ίδιο είχε συμβεί και με τον πρώτο ύποπτο που εντόπισαν οι αστυνομικοί.

Ο ένοπλος δράστης, πάντως, εντοπίστηκε από κάμερα να διασχίζει μια ταράτσα μετά τους πυροβολισμούς κατά του 31χρονου Τσάρλι Κερκ.

«Κατέρρευσε, αίμα άρχισε να ρέει, ακούστηκαν κραυγές»

Την ώρα που ο 31χρονος Τσάρλι Κερκ απαντούσε σε ερώτηση για τις μαζικές δολοφονίες με τη χρήση πυροβόλων όπλων, ακούστηκε ένας κρότος. Ο 31χρονος προσπάθησε να πιάσει τον σβέρκο του, κατέρρευσε, αίμα άρχισε να ρέει από τον λαιμό του. Ακούστηκαν κραυγές πανικού. Ο Κερκ απομακρύνθηκε εσπευσμένα από σωματοφύλακές του.

«Όταν ακούστηκε ο πυροβολισμός, όλοι έπεσαν κάτω και άρχισαν να τρέχουν προς όλες τις κατευθύνσεις ουρλιάζοντας και κραυγάζοντας» ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος Τζέισον Τσίφιτς.

Ο πυροβολισμός σημειώθηκε από «κτήριο σε απόσταση περίπου 180 μέτρων», σύμφωνα με το πανεπιστήμιο. Ο δράστης πυροβόλησε τον Τσάρλι Κερκ από σημείο «μέσα» στην πανεπιστημιούπολη, «πιθανόν από οροφή» κτηρίου, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές Αρχές.