Τσάρλι Κερκ: Τα τελευταία λόγια του πριν πέσει νεκρός από πυροβολισμούς - Ψάχνουν τον δολοφόνο του

Ο Τσάρλι Κερκ βρισκόταν σε εκδήλωση του πανεπιστημίου της πολιτείας των ΗΠΑ, όταν και δέχθηκε πυροβολισμούς στο λαιμό

Newsbomb

Τσάρλι Κερκ: Τα τελευταία λόγια του πριν πέσει νεκρός από πυροβολισμούς - Ψάχνουν τον δολοφόνο του

Ο πλανήτης έχει παγώσει από τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Τσάρλι Κερκ, ο συντηρητικός, ακτιβιστής και σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, είναι νεκρός από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στη Γιούτα των ΗΠΑ. Ο δράστης της επίθεσης παραμένει άφαντος, οι ΗΠΑ έχουν «παγώσει», το ίδιο και ο πλανήτης.

Ο Τσάρλι Κερκ βρισκόταν σε εκδήλωση του πανεπιστημίου της πολιτείας των ΗΠΑ, όταν και δέχθηκε πυροβολισμούς στο λαιμό. Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ο θάνατός του, influencers και μεγάλα ονόματα του κινήματος MAGA («Make America Great Again»), τον χαρακτήρισαν «μάρτυρα» που έπεσε υπερασπιζόμενος τις συντηρητικές και χριστιανικές αξίες.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ συνεχίζονται, αφού ο ύποπτος που αρχικά τέθηκε υπό κράτηση, αφέθηκε ελεύθερος. Οι σύμμαχοι του Κερκ είναι σίγουροι ότι πρόκειται για «πολιτική δολοφονία».

Τα τελευταία λεπτά πριν από τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Ο Τσάρλι Κερκ, λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν δεχθεί τους πυροβολισμούς, μιλούσε με τον κόσμο. Εκείνη τη στιγμή μάλιστα συνομιλούσε με έναν άνθρωπο για τους μαζικούς πυροβολισμούς στις ΗΠΑ.

(Ακολουθούν σκληρές εικόνες):

«Ξέρετε πόσοι τρανς Αμερικανοί έχουν υπάρξει δράστες σε περιστατικά μαζικών πυροβολισμών τα τελευταία 10 χρόνια;», ακούγεται να ρωτάει άτομο από το κοινό με τον Τσάρλι Κερκ να του δίνει την απάντηση: «Πολλοί».

Τότε ο ίδιος άνθρωπος είπε στον ακτιβιστή πως ήταν μόλις 5, και ο Κερκ τον ρώτησε «μετράμε ή όχι τις εγκληματικές συμμορίες;». Αυτές ήταν και οι τελευταίες λέξεις του.

«Μετράμε ή όχι τις εγκληματικές συμμορίες;» ρώτησε ο Τσάρλι Κερκ. Αυτές ήταν οι τελευταίες του λέξεις, πριν η σφαίρα τον χτυπήσει και τον ρίξει από την καρέκλα του, καθώς αίμα άρχισε να ρέει από τον λαιμό του. Ακούστηκαν κραυγές πανικού. Βαριά τραυματισμένος, ο 31χρονος influencer απομακρύνθηκε εσπευσμένα από σωματοφύλακές του.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το θάνατο του Κερκ λίγη ώρα αργότερα. «Ο Μεγάλος και ακόμα και Θρυλικός Τσάρλι Κερκ είναι νεκρός. Κανείς δεν κατανοούσε καλύτερα ή δεν είχε την καρδιά της νεολαίας στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον Τσάρλι», έγραψε ο πρόεδρος στο Truth Social.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η απόλυτη ανατροπή - Τι λέει το παλιό ημερολόγιο για τον φετινό χειμώνα

08:51ΚΟΣΜΟΣ

Βόρνεο: Ουρακοτάγκος διασώθηκε από σπίτι που κρατούνταν ως κατοικίδιο - Εννιά χρόνια μετά απελευθερώθηκε στην άγρια φύση

08:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρή 23χρονη σε τροχαίο

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες αποκάλυψαν το μυστικό των γιγαντιαίων «δολοφονικών κυμάτων»

08:36ΥΓΕΙΑ

Συναγερμός για το τσάι μάτσα: Στο νοσοκομείο γυναίκα από υπερβολική κατανάλωση - Τα συμπτώματα που παρουσίασε

08:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλαμάτα: «Δεν μου σκότωσαν την Κάτια στο δρόμο αλλά μέσα στο αυτοκίνητο» - Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης Κάτιας

08:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άρθρο παρέμβαση Πιερρακάκη στον Economist: Η ενιαία αγορά δεν αρκεί, χρειάζεται ανάπτυξη

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Αυξημένη κυκλοφορία στον Κηφισό, καθυστερήσεις έως 20΄ στην Αττική Οδό

08:28WHAT THE FACT

Θρίλερ στο Καζακστάν – Περιπατητές βρήκαν γιγάντια πόρτα στα βουνά και κανείς δεν ξέρει τι είναι!

08:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βρούτσης στο Newsbomb για Final 4: «Θα λάμψει η Ελλάδα, θα λάμψει η Αθήνα, θα λάμψει ο ελληνικός αθλητισμός»

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια συμπλοκή νεαρών στη Λάρισα: Ένας τραυματίας, τον μαχαίρωσαν στο πόδι

08:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Σοφία παίρνω 5.000 ευρώ, εσένα θα σου πάρω 3.000» - Τι φέρεται να είπε ο γιατρός που ζήτησε φακελάκι από σύζυγο ασθενούς

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υπάρχει λόγος και σκοπός για αυτό το περίεργο βαν

07:53ΕΛΛΑΔΑ

Ταλαιπωρία για 64 επιβάτες που ταξίδευαν για Αίγινα

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Το μήνυμα της Μελάνια για τη δολοφονία του Κερκ: Τα παιδιά του θα μεγαλώσουν με ιστορίες αντί για αναμνήσεις

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Τα τελευταία λόγια του πριν πέσει νεκρός από πυροβολισμούς - Έρευνες παντού για τον δολοφόνο του

07:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διπλή αύξηση στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων από το 2026 - Παραδείγματα

07:26ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμοί στην Αττική: Ανησυχία στους κατοίκους από το νυχτερινό «χτύπημα» του Εγκέλαδου σε Χαλάνδρι και Κηφισιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

09:27WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

08:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλαμάτα: «Δεν μου σκότωσαν την Κάτια στο δρόμο αλλά μέσα στο αυτοκίνητο» - Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης Κάτιας

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Τα τελευταία λόγια του πριν πέσει νεκρός από πυροβολισμούς - Έρευνες παντού για τον δολοφόνο του

07:26ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμοί στην Αττική: Ανησυχία στους κατοίκους από το νυχτερινό «χτύπημα» του Εγκέλαδου σε Χαλάνδρι και Κηφισιά

16:17LIFESTYLE

O ηθοποιός Χρήστος Βασιλόπουλος σε ακριβό εστιατόριο δίπλα στην Jennifer Lopez

08:28WHAT THE FACT

Θρίλερ στο Καζακστάν – Περιπατητές βρήκαν γιγάντια πόρτα στα βουνά και κανείς δεν ξέρει τι είναι!

07:14ΚΟΣΜΟΣ

Ιρίνα Ζαρούτσκα: Ξέφυγε από τον πόλεμο στο Κίεβο - Δολοφονήθηκε σε τρένο στη Βόρεια Καρολίνα

07:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διπλή αύξηση στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων από το 2026 - Παραδείγματα

23:51ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο Τσάρλι Κερκ μετά τους πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Γιούτα

08:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Σοφία παίρνω 5.000 ευρώ, εσένα θα σου πάρω 3.000» - Τι φέρεται να είπε ο γιατρός που ζήτησε φακελάκι από σύζυγο ασθενούς

23:41ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Αθήνα - Αισθητός σε πολλές περιοχές της Αττικής

18:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Αταμάν: «Ασταμάτητος ο Σλούκας» - Τι είπε για Αντετοκούνμπο, Σπανούλη και Final 4

07:53ΕΛΛΑΔΑ

Ταλαιπωρία για 64 επιβάτες που ταξίδευαν για Αίγινα

08:36ΥΓΕΙΑ

Συναγερμός για το τσάι μάτσα: Στο νοσοκομείο γυναίκα από υπερβολική κατανάλωση - Τα συμπτώματα που παρουσίασε

06:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Chevron-HELLENiQ Energy: Αμερικανική «σφραγίδα» για έρευνες υδρογονανθράκων στα ελληνικά οικόπεδα

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Η πεθερά της πέταξε το νυφικό της λίγες εβδομάδες πριν από τον γάμο

22:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Ωνάσειο Νοσοκομείο ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης

06:20ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου, το σύμβολο φωτός που καλύπτει το σκότος της 11ης Σεπτεμβρίου - «Το ζωντανό πνεύμα της Νέας Υόρκης στη μνήμη 3.000 νεκρών»

08:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η απόλυτη ανατροπή - Τι λέει το παλιό ημερολόγιο για τον φετινό χειμώνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ