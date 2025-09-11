Τσάρλι Κερκ: Τα τελευταία λόγια του πριν πέσει νεκρός από πυροβολισμούς - Ψάχνουν τον δολοφόνο του

Ο Τσάρλι Κερκ, ο συντηρητικός, ακτιβιστής και σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, είναι νεκρός από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στη Γιούτα των ΗΠΑ. Ο δράστης της επίθεσης παραμένει άφαντος, οι ΗΠΑ έχουν «παγώσει», το ίδιο και ο πλανήτης.

Ο Τσάρλι Κερκ βρισκόταν σε εκδήλωση του πανεπιστημίου της πολιτείας των ΗΠΑ, όταν και δέχθηκε πυροβολισμούς στο λαιμό. Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ο θάνατός του, influencers και μεγάλα ονόματα του κινήματος MAGA («Make America Great Again»), τον χαρακτήρισαν «μάρτυρα» που έπεσε υπερασπιζόμενος τις συντηρητικές και χριστιανικές αξίες.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ συνεχίζονται, αφού ο ύποπτος που αρχικά τέθηκε υπό κράτηση, αφέθηκε ελεύθερος. Οι σύμμαχοι του Κερκ είναι σίγουροι ότι πρόκειται για «πολιτική δολοφονία».

Τα τελευταία λεπτά πριν από τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Ο Τσάρλι Κερκ, λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν δεχθεί τους πυροβολισμούς, μιλούσε με τον κόσμο. Εκείνη τη στιγμή μάλιστα συνομιλούσε με έναν άνθρωπο για τους μαζικούς πυροβολισμούς στις ΗΠΑ.

(Ακολουθούν σκληρές εικόνες):

«Ξέρετε πόσοι τρανς Αμερικανοί έχουν υπάρξει δράστες σε περιστατικά μαζικών πυροβολισμών τα τελευταία 10 χρόνια;», ακούγεται να ρωτάει άτομο από το κοινό με τον Τσάρλι Κερκ να του δίνει την απάντηση: «Πολλοί».

Τότε ο ίδιος άνθρωπος είπε στον ακτιβιστή πως ήταν μόλις 5, και ο Κερκ τον ρώτησε «μετράμε ή όχι τις εγκληματικές συμμορίες;». Αυτές ήταν και οι τελευταίες λέξεις του.

«Μετράμε ή όχι τις εγκληματικές συμμορίες;» ρώτησε ο Τσάρλι Κερκ. Αυτές ήταν οι τελευταίες του λέξεις, πριν η σφαίρα τον χτυπήσει και τον ρίξει από την καρέκλα του, καθώς αίμα άρχισε να ρέει από τον λαιμό του. Ακούστηκαν κραυγές πανικού. Βαριά τραυματισμένος, ο 31χρονος influencer απομακρύνθηκε εσπευσμένα από σωματοφύλακές του.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το θάνατο του Κερκ λίγη ώρα αργότερα. «Ο Μεγάλος και ακόμα και Θρυλικός Τσάρλι Κερκ είναι νεκρός. Κανείς δεν κατανοούσε καλύτερα ή δεν είχε την καρδιά της νεολαίας στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον Τσάρλι», έγραψε ο πρόεδρος στο Truth Social.

