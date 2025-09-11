Ντόναλντ Τραμπ για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ: «Είναι μια μαύρη στιγμή για την Αμερική»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε μήνυμά του από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, πως ο λόγος «της ριζοσπαστικής αριστεράς» συνέβαλε στη δολοφονία του πολιτικού συμμάχου, του συντηρητικού ίνφλουενσερ Τσάρλι Κερκ, τον οποίο χαρακτήρισε «μάρτυρα για την αλήθεια και την ελευθερία».

«Εδώ και χρόνια, η ριζοσπαστική αριστερά εξισώσει θαυμάσιους Αμερικανούς όπως ο Τσάρλι με ναζί και τους χειρότερους εγκληματίες και δράστες μαζικών δολοφονιών στον κόσμο. Αυτή η ρητορική ευθύνεται άμεσα για την τρομοκρατία που ζούμε σήμερα στη χώρα μας κι αυτό πρέπει να σταματήσει αμέσως», υποστήριξε ο ρεπουμπλικάνος στο μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του.

«Ο Τσάρλι ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους και απόψε όλοι όσοι τον γνώριζαν και τον αγαπούσαν είναι ενωμένοι μέσα στο σοκ και τον τρόμο. Ο Τσάρλι είναι ένας πατριώτης που αφιέρωσε τη ζωή του στην υπόθεση του ελεύθερου διαλόγου και στη χώρα που αγαπούσε τόσο πολύ, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Ήταν πρότυπο αλήθειας και ελευθερίας, και ποτέ δεν υπήρξε κανείς που να χαίρει τόσο σεβασμού από τη νεολαία».

«Ο Τσάρλι ήταν επίσης ένας άνθρωπος με βαθιά, βαθιά πίστη. Και αντλούμε παρηγοριά από τη γνώση ότι τώρα αναπαύεται με τον Θεό στον παράδεισο», πρόσθεσε ο Τραμπ, σημειώνοντας ότι ζήτησε από τον Θεό να προστατεύει τη σύζυγο και τα παιδιά του Κερκ «σε αυτή τη φρικτή ώρα θλίψης και πόνου».

«Αυτή είναι μια μαύρη στιγμή για την Αμερική», είπε ο Τραμπ για να αναφέρει πως ο Κερκ ήταν μια «λαμπρή φωνή της κοινής λογικής».

«Η κυβέρνησή μου θα βρει όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη φρικαλεότητα και σε κάθε άλλη πολιτική βία, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που τους χρηματοδοτούν και τους υποστηρίζουν», διεμήνυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.