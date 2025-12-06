Έλαμψε ο ουρανός του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης: 350 drones έφεραν τα Χριστούγεννα στην πόλη

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (6/12) η τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στην πλατέια Ιμίων στην Βούλα.

Το σύνθημα έδωσε ο δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, με πλήθος δημοτών - και όχι μόνο - να δίνουν το παρών στην εντυπωσιακή τελετή που σήμανε την έναρξη των Χριστουγέννων στον δήμο.

Εντυπωσιακά πλάνα από το πρώτο χριστουγεννιάτικο Drone Light Show

Για πρώτη φορά, η πόλη φιλοξένησε το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο Drone Light Show που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε Δήμο, με 350 drones να σχεδιάζουν στον ουρανό μοναδικές εικόνες, σύμβολα και ευχές.

Το υπερθέαμα αυτό συνδυάζει την τεχνολογία με το γιορτινό πνεύμα, δημιουργώντας μια οπτική εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη.

Δείτε βίντεο και εικόνες από το φαντασμαγορικό θέαμα:

Κωνσταντέλλος στο Newsbomb: «Το μήνυμα είναι ένα, αλληλεγγύη για τον συνάνθρωπο»

Σε δηλώσεις του στο Newsbomb ο δήμαρχος του δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ανέφερε: «Για μία ακόμη χρονιά ετοιμάσαμε μία εκδήλωση για τα μικρά και τα μεγάλα παιδιά για να ανάψουμε το δέντρο μας και να αρχίσει να ζεσταίνεται η καρδιά όλων, ενόψει των Χριστουγέννων. Φέτος διανθίσαμε αυτή την τελετή με 350 drones, που πέταξαν πάνω από την πλατεία και είπαν ένα χριστουγεννιάτικο παραμύθι. Είναι η μεγαλύτερη χρήση drones για χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στη χώρα. Ευχαριστώ τον κόσμο που έδωσε το παρών και εκείνους που παρακολούθησαν από το σπίτι τους αυτό το 15λεπτο φαντασμαγορικό θέαμα».

«Το νόημα των Χριστουγέννων είναι να έρθουμε κοντά στον συνάνθρωπο. Με αυτό το μήνυμα από τον ουρανό θέλουμε να δείξουμε την αλληλεγγύη μας, να καταλάβουμε ότι αυτα που για εμάς είναι δεδομένα, για άλλους δεν είναι αυτονόητα. Η ζεστασιά πρέπει να πάει παντού. Η αγάπη πρέπει να φαίνεται μέσα από δράσεις και πράξεις ουσίας», πρόσθεσε ο κ. Κωνσταντέλλος.

Η τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης / Newsbomb - Χάρης Γκίκας

Η τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης / Newsbomb - Χάρης Γκίκας

Η τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης / Newsbomb - Χάρης Γκίκας

Εντυπωσιακά πλάνα από το χριστουγεννιάτικο Drone Light Show του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης / Newsbomb - Χάρης Γκίκας

Εντυπωσιακά πλάνα από το χριστουγεννιάτικο Drone Light Show του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης / Newsbomb - Χάρης Γκίκας