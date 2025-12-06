Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης: Αυτή την ώρα η τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου

Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου του δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στην Πλατεία Ιμίων.

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Δείτε εικόνες:

Αναλυτικά το πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του δήμου

Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν συναυλίες με καταξιωμένους καλλιτέχνες, χορωδιακά αφιερώματα, live street events, παιδικό θέατρο, αφήγηση παραμυθιών, χριστουγεννιάτικο χωριό στη Βούλα με εργαστήρια παιχνιδιών, δράσεων, εικαστικών, μουσικής και χορού, πολιτιστικών δρώμενων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πολλές πολλές εκπλήξεις… (διάρκειας 11 ημερών). Παράλληλα φέτος το Χριστουγεννιάτικο δέντρο της πόλης θα φωταγωγηθεί με τη «βοήθεια» 350 drones, το μεγαλύτερο drone light show που έχει γίνει σε Δήμο της χώρας.

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025

Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δέντρου – Drone Light Show

Κεντρική Πλατεία Βούλας - Πλατεία Ιμίων / Ώρα: 19:00

Φωταγώγηση χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Κεντρική Πλατεία Βούλας - Πλατεία Ιμίων, με τη συμμετοχή του μουσικού σχήματος «Αγία Φανφάρα», μια πολυμελής ορχήστρα χάλκινων, κρουστών και πνευστών οργάνων σε παραδοσιακούς σκοπούς και σύγχρονα τραγούδια από την Ελλάδα, την ευρύτερη Βαλκανική Χερσόνησο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Drone Light Show (έναρξη: 20:00)- Tο μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο Drone Show που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα για Δήμο, με 350 drones. Ένα υπερθέαμα που θα συνδυάζει σύμβολα και ευχές του δήμου, μαζί με εντυπωσιακά χριστουγεννιάτικα σχέδια που θα μαγέψουν μικρούς και μεγάλους.

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025

Χριστούγεννα στον Αστέρα

Astir Μαρίνα Βουλιαγμένης, Απόλλωνος 77, Βουλιαγμένη / Ώρα: 16:30

Ένα στολισμένο καΐκι θα φωτίσει τη Μαρίνα υπό τους ήχους των Hermaphrodite’s Child.

Ώρα έναρξης συναυλίας: 16:30, φωταγώγηση: 17:15.

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Θεατρική Παράσταση, «ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ», του Αυγούστου Στρίντμπεργκ

Πολιτιστικό Κέντρο «Ιωνία» - Ώρα: 19:00

Μια σύγχρονη εκδοχή της κλασικής τραγικωμωδίας του Αύγουστου Στρίντμπεργκ, που διερευνά την αιώνια μάχη εξουσίας και την ανθρώπινη ανάγκη για αγάπη και επιβεβαίωση. Επίκαιρη και σφοδρά συναισθηματική, προσεγγίζει το παιχνίδι εξουσίας, εκδίκησης και συναισθηματικών χρεών μεταξύ τριών κεντρικών χαρακτήρων. Η ιστορία ακολουθεί το σύνθετο ερωτικό τρίγωνο του Άντολφ, της Θέκλας και του Γκουστάβ.

Η παράσταση φέρνει το έργο στο σήμερα, εστιάζοντας στην αποδέσμευση από τις τοξικές σχέσεις και την αναζήτηση της προσωπικής απελευθέρωσης από τα τραύματα του παρελθόντος.

Διασκευή - Σκηνοθεσία - Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Έφη Κιούκη

Σκηνικά - Κοστούμια - Κατασκευή Γλυπτού: Γιασεμή Ράπτη

Μουσική Επιμέλεια: Ανδρέας Παππάς

Πρωταγωνιστούν: Παναγιώτης Μπουγιούρης, Έφη Κιούκη, Γιάννης Ζαραφωνίτης

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Χριστουγεννιάτικη συναυλία «ΧΑΙΡΕ Η ΓΗ»

Πολιτιστικό Κέντρο «Ιωνία» - Ώρα: 19:00

Η Μικτή χορωδία Βάρης θα αποδώσει χριστουγεννιάτικους ύμνους και τραγούδια από πολλές χώρες καθώς και παραδοσιακά κάλαντα από διάφορα μέρη της πατρίδας μας, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου, Αιμίλιου Γιαννακόπουλου.

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Χριστουγεννιάτικη συναυλία «Μαγικά Χριστούγεννα με την Τερέζα»

Πολιτιστικό Κέντρο «Ιωνία» - Ώρα: 19:00

Η Τερέζα με τη χαρακτηριστική φωνή, συνοδευόμενη από το επώνυμο μουσικό σχήμα Prima Vista, σε μια βραδιά γεμάτη κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια, swing μελωδίες, jazzy διασκευές και αγαπημένες επιτυχίες της. Η εκδήλωση θα έχει εορταστικό, μουσικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα και απευθύνεται σε όλη την οικογένεια. Θα συμμετέχουν τα τμήματα λάτιν του Δήμου μας με το δάσκαλο, κ. Γ Οικονόμου.

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Εγκαίνια του Χριστουγεννιάτικου Χωριού

Πάρκο Εθνικής Αντίστασης Βούλας - Ώρα: 19:00

Από τις 21 Δεκεμβρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025, θα πραγματοποιηθούν σε καθημερινή βάση, μια σειρά χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, δρωμένων, εργαστηρίων, παιχνιδιών και παραστάσεων, στο πλαίσιο ενός χριστουγεννιάτικου χωριού, που θα λειτουργήσει στο Πάρκο Εθνικής Αντίστασης Βούλας ,για 11 ημέρες.

Δημιουργικά εργαστήρια κατασκευών, αφήγησης παραμυθιών, ζαχαροπλαστικής αθλητικών και πολιτιστικών δρωμένων, παιχνιδιών, ψάρεμα ξωτικών, μπάσκετ, bowling, ένα τεράστιο τραμπολίνο και φυσικά το εργαστήρι του Αη Βασίλη.

Στις 21 Δεκεμβρίου 2025, θα ετοιμασθεί ένα μοναδικό θέαμα για τη βραδιά των εγκαινίων με χορογραφίες, ανιματέρ, magic show, bubble show για τα παιδιά και τους μεγάλους, ζογκλέρ με φωτιές και μονόροδα και εντυπωσιακούς ξυλοπόδαρους, καθώς και η «Νύχτα των Κεριών». Μια ατμοσφαιρική βραδιά, υπό το φως των κεριών με το 6μελές μουσικό σχήμα «PERMANENT» (Περμανάντ) σε ένα πρόγραμμα γεμάτο κέφι και χριστουγεννιάτικα ακούσματα. Τη βραδιά θα ανοίξουν τα παιδιά του τμήματος κιθάρας του Δήμου, με το δάσκαλο, Δ. Καρούσο.

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Παιδική θεατρική Παράσταση

«Χριστούγεννα στο Χόγκουαρτς- Το χαμένο άστρο των Χριστουγέννων»

« Δημοτικό Θέατρο Βάρης» - Ώρα: 18:00

Παιδική θεατρική παράσταση βασισμένη στο βιβλίο "Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος" της Τζ Κ. Ρόουλινγκ. Μια παράσταση κατάλληλη για όλες τις ηλικίες, με βαθιά μηνύματα και ηθικά διδάγματα για τη συνεργασία, τη γενναιότητα και την ελπίδα. Μια ιστορία γεμάτη γέλιο, αγάπη, τραγούδι, συγκίνηση, μαγεία, απρόσμενες αποκαλύψεις και πολύ δράση.

Κείμενο – Στίχοι τραγουδιών: Τάνια Χαροκόπου

Σκηνοθεσία - Χορογραφίες: Κατερίνα Ροϊλού

Σκηνικά - Κοστούμια: Ελένη Μπαρτζώκα

Μουσική: Τζανής Χιώτης

Ιδέα – Οργάνωση – Διεύθυνση Παραγωγής: Φώτης Σπύρος

Πρωταγωνιστούν: Νίκη Γώγου, Κάτια Νίκου, Γιώργος Ζώης, Νίκος Τζώρτζης, Αλέξης Μαρτζώκος

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 Ιανουαρίου 2026

Θεατρική Παράσταση «Η παράσταση συνεχίζεται…» του Rick Abbot

Πολιτιστικό Κέντρο «Ιωνία» - Ώρα: 20:00

Μία από τις καλύτερες κωμωδίες του διεθνούς ρεπερτορίου, που εστιάζει στο ίδιο το θέατρο και τους ηθοποιούς, αποκαλύπτοντας στους θεατές με σπαρταριστό τρόπο την αθέατη πλευρά του. Σειρά χαοτικών, απρόβλεπτων, ευτράπελων συμβάντων και ρεσιτάλ λαθών και ανεκδιήγητων χειρισμών συνθέτουν μια τρελή κωμωδία καταστάσεων και ένα πανέξυπνο και ευχάριστο έργο.από τη θεατρική ομάδα «Off Broadway, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Διασκευή–Σκηνοθεσία: Μπάμπης Γιακουμάκης.

Είσοδος ελεύθερη