Εργατικό δυστύχημα στο Ελληνικό: Νεκρός εργάτης που έπεσε από τον δεύτερο όροφο οικοδομής
Στη δημοσιότητα βίντεο με την καταγγελία εκπροσώπων του σωματείου εργαζομένων για το δυστύχημα στο εργοτάξιο του Ελληνικού
Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (6/12) σε εργοτάξιο στο Ελληνικό, όταν εργάτης έπεσε από το δεύτερο όροφο της οικοδομής, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
Σύμφωνα με το σωματείο των εργαζομένων, δεν τηρούνταν τα μέτρα ασφαλείας, καθώς στο εργοτάξιο δεν υπήρχαν ούτε κουπαστές, ούτε κιγκλιδώματα -όπως η νομοθεσία ορίζει- που θα μπορούσαν να έχουν αποτρέψει την πτώση του.
Εκπρόσωποι του σωματείου εργαζομένων στο εργοτάξιο του Ελληνικού, έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο, όπου καταγέλλουν το δυτύχημα και κάνουν λόγο για ελλιπή μέτρα ασφαλείας.
