Νεκρός 50χρονος σε εργατικό δυστύχημα στον ΗΣΑΠ Πειραιά

Τραγικό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ Πειραιά, όταν σύμφωνα με πληροφορίες, 50χρονος αρχιτεχνίτης καταπλακώθηκε από μηχανήματα.

Μάλιστα ο άνδρας φαίνεται να ήταν εν ζωή στο ασθενοφόρο όμως κατέληξε στο νοσοκομείο.

Το τραγικό συμβάν επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ:

Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ εκφράζουμε την οδύνη μας για το χαμό εν ώρα καθήκοντος ενός συναδέλφου μας επί σειρά ετών και μέλους της οικογένειας των Σταθερών Συγκοινωνιών.

Ο θανάσιμος τραυματισμός του εργαζόμενου της ΣΤΑ.ΣΥ, αρχιτεχνίτη τροχαίου υλικού, επήλθε το πρωί της Τετάρτης 26/11, κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών στην επισκευαστική βάση της εταιρείας στον Πειραιά.

Η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της προς την οικογένεια του εκλιπόντος.

Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργούν οι Αρχές σε συνεργασία με τη ΣΤΑ.ΣΥ.

Έκτακτη στάση εργασίας ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ

Έκτακτη στάση εργασίας σε μετρό και τραμ ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει τον λόγο, πιθανότατα λόγω του δυστυχήματος.

«Σας ενημερώνουμε, πως σήμερα Τετάρτη 26/11 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη στάση εργασίας από τις 12:00 ως τις 18:00 στις Γραμμές 1 (Κηφισιά – Πειραιάς), 2 και 3 του μετρό και στο τραμ».