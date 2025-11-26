Έκτακτη στάση εργασίας σε Μετρό, ΗΣΑΠ και στο Τραμ - Ποιες ώρες δεν θα λειτουργήσουν
Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα μετά το εργατικό δυστύχημα στον σταθμό του ΗΣΑΠ Πειραιά
Έκτακτη στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα από τις 12:00 ως τις 18:00 στις Γραμμές 1 (Κηφισιά - Πειραιάς), 2 και 3 του Μετρό και στο Τραμ ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των Σωματείων των εργαζόμενων της ΣΤΑΣΥ μετά τον θανάσιμο τραυματισμό εργαζομένου σήμερα το πρωί.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:
Σας ενημερώνουμε, πως σήμερα Τετάρτη 26/11 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη στάση εργασίας από τις 12:00 ως τις 18:00 στις Γραμμές 1 (Κηφισιά – Πειραιάς), 2 και 3 του Μετρό και στο Τραμ.
