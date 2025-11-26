Εργατικό δυστύχημα στον Πειραιά: Επτά προσαγωγές από το συνεργείο του ΗΣΑΠ για το θάνατο του τεχνίτη

Σε επτά προσαγωγές για το εργατικό δυστύχημα που συνέβη το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ Πειραιά προχώρησαν οι Αρχές.

Το δυστύχημα συνέβη όταν ένας τεχνίτης καταπλακώθηκε από μηχάνημα σε επισκευαστική βάση της ΣΤΑΣΥ στον Πειραιά.

Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργούν οι Αρχές σε συνεργασία με τη ΣΤΑ.ΣΥ.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ για τον θάνατο του αρχιτεχνίτη:

Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ εκφράζουμε την οδύνη μας για το χαμό εν ώρα καθήκοντος ενός συναδέλφου μας επί σειρά ετών και μέλους της οικογένειας των Σταθερών Συγκοινωνιών.

Ο θανάσιμος τραυματισμός του εργαζόμενου της ΣΤΑ.ΣΥ, αρχιτεχνίτη τροχαίου υλικού, επήλθε το πρωί της Τετάρτης 26/11, κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών στην επισκευαστική βάση της εταιρείας στον Πειραιά.

Η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της προς την οικογένεια του εκλιπόντος.

