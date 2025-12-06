Κολύμβηση: Στον τελικό με διπλό πανελλήνιο ρεκόρ η Δαμασιώτη

Εξαιρετική η Γεωργία Δαμασιώτη πέρασε στον τελικό των 200μ. πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25άρας πισίνας, με εθνικό ρεκόρ.

Newsbomb

Κολύμβηση: Στον τελικό με διπλό πανελλήνιο ρεκόρ η Δαμασιώτη
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών και Κ23, έκανε η εντυπωσιακή Γεωργία Δαμασιώτη. Η Ελληνίδα κολυμβήτρια εξασφάλισε με αυτό τον τρόπο την πρόκριση στον τελικό των 200μ. πεταλούδα, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25άρας πισίνας που διεξάγεται στο Λιούμπιν της Πολωνίας.

Η 22χρονη πήρε την 5η θέση στα ημιτελικά με χρόνο 2:05.79, βελτιώνοντας το 2:05.90 που είχε πετύχει στις 12 Δεκεμβρίου 2024, στο Παγκόσμιο της Βουδαπέστης.

Ο τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή (7/12) στις 20:50. Με τον ταχύτερο χρόνο (2:04.37) προκρίθηκε η Ελενα Ρόζενταλ Μπαχ από τη Δανία και ακολούθησε η Λάουρα Λάχτινεν από τη Φινλανδία με 2:04.68. Πιο γρήγορες από τη Δαμασιώτη ήταν επίσης η Βρετανή Εμιλι Ρίτσαρντς (2:05.16) και η Ιρλανδή Ελεν Γουόλς (2:05.60).

Οι δηλώσεις της Δαμασιώτη:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη δύο 18χρονων για διάρρηξη θυρίδων παραλαβής δεμάτων

22:07ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

21:55ΕΛΛΑΔΑ

Μουσική και τραγούδια στο μνημείο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου μετά την ένταση κατά την διάρκεια της πορείας

21:45ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Κολύμβηση: Στον τελικό με διπλό πανελλήνιο ρεκόρ η Δαμασιώτη

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Σε ποια περιοχή έπεσε το περισσότερο νερό το τριήμερο από 4 έως 6 Δεκεμβρίου

21:33ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η φωτορύπανση από δορυφόρους απειλεί τις αστρονομικές παρατηρήσεις

21:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Στο τέλος νίκη για το Περιστέρι, «διπλό» του Ηρακλή στην Καρδίτσα

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Έλαμψε ο ουρανός του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης: 350 drones έφεραν τα Χριστούγεννα στην πόλη

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Αδέσποτος ο σκύλος που σκότωσε τον 2χρονο - «Τον πήρα εγώ για να έχει κάπου να μείνει και αυτός μου έφαγε το παιδί μου» λέει ο πατέρας

20:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρόμος για ηλικιωμένη στην Κόρινθο: Την ξυλοκόπησαν άγρια για λίγα κοσμήματα

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού για την 20χρονη που εξαφανίστηκε στο Λαύριο

20:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξεκάθαρο μήνυμα Δημήτρη Γιαννακόπουλου: «Όταν είναι όλοι απέναντι, κάτι με εξιτάρει εμένα…»

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Έκλεισε για δύο ώρες το ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη στα Μάλγαρα

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στην πορεία για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου - Βίντεο και φωτογραφίες

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Η στιγμή που 50χρονη αναζητά καταφύγιο σε μίνι μάρκετ πριν την επίθεση από τον πρώην σύζυγό της – Βίντεο

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Το ημερολόγιο του φυλακισμένου Σαρκοζί: «Ήμουν το νούμερο 320535, προσευχήθηκα την πρώτη ημέρα στο κελί»

19:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές το επόμενο 48ωρο - Χωρίς έντονα φαινόμενα η νέα εβδομάδα

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στο Ελληνικό - Η ανακοίνωση της LAMDA Development

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Νότια Κρήτη: Ναυάγιο με 18 νεκρούς μετανάστες

19:21ΚΟΣΜΟΣ

Επικοινωνία Ζελένσκι με Γουίτκοφ και Κούσνερ: «Η Ουκρανία αποφασισμένη για πραγματική ειρήνη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε δίνει το GFS την επόμενη κακοκαιρία στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη των Αμερικάνων

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Αδέσποτος ο σκύλος που σκότωσε τον 2χρονο - «Τον πήρα εγώ για να έχει κάπου να μείνει και αυτός μου έφαγε το παιδί μου» λέει ο πατέρας

07:16LIFESTYLE

Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV

13:00LIFESTYLE

Θρίλερ με τη Ναταλία Λιονάκη: Πέταξε τα ράσα ή αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας;

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας μετά τον «Byron» - Πότε θα «χτυπήσει» στη χώρα μας

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο για την Πηγή Δεβετζή στην Εγνατία Οδό -Τούμπαρε το ΙΧ μέσα σε τούνελ

22:07ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Η στιγμή που 50χρονη αναζητά καταφύγιο σε μίνι μάρκετ πριν την επίθεση από τον πρώην σύζυγό της – Βίντεο

14:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνουν» τα Χριστούγεννα από το ECMWF - «Πασχούγεννα» και φέτος;

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στην πορεία για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου - Βίντεο και φωτογραφίες

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης: Η τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου - Εντυπωσιακά πλάνα από το Drone Light Show

22:04ΚΟΣΜΟΣ

Τι θα συμβεί αν πατήσετε το «61115» στο Netflix – Οι κρυφοί κωδικοί της πλατφόρμας

19:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές το επόμενο 48ωρο - Χωρίς έντονα φαινόμενα η νέα εβδομάδα

12:26WHAT THE FACT

Μια «τεκτονική καταιγίδα» πλησιάζει την Ευρώπη και αυτές οι δύο ήπειροι θα ενωθούν σε ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο

16:00LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Το τραγικό συμβάν που την οδήγησε στο μοναστήρι και η σχέση της με γνωστό ηθοποιό

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρισε το Καστελόριζο - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα κηρυχθεί το νησί - Δείτε φωτογραφίες

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: Σε εξέλιξη η πορεία για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

21:55ΕΛΛΑΔΑ

Μουσική και τραγούδια στο μνημείο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου μετά την ένταση κατά την διάρκεια της πορείας

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Σε ποια περιοχή έπεσε το περισσότερο νερό το τριήμερο από 4 έως 6 Δεκεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ