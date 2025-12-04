Τι θα συμβεί αν πατήσετε το «61115» στο Netflix – Οι κρυφοί κωδικοί της πλατφόρμας
Ο απόλυτος οδηγός για την πλοήγηση και την εξερεύνηση περιεχομένου στο Netflix
Αναζητάς ασταμάτητα, πατάς το τηλεκοντρόλ και προχωράς στις επιλογές αλλά δεν βρίσκεις μία σειρά, ένα ντοκιμαντέρ ή μία ταινία στο Netflix για να απολαύσεις, με παρέα ή και μόνος. Οι επιλογές είναι αμέτρητες και φυσικά, η γκάμα πλούσια. Όμως, ένα «τρικ» που κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα έρχεται να αλλάξει τα πάντα.
Το μυστικό λειτουργεί με την εισαγωγή κωδικών στη μπάρα αναζήτησης του Netflix. Συγκεκριμένοι συνδυασμοί αριθμών λειτουργούν ως «κλειδία», ανοίγοντας μία επιμελημένη επιλογή περιεχομένου που σχετίζεται με διάφορα θέματα και πεδία δραστηριότητας.
Πρόκειται για μία ανακάλυψη που έχουν μοιρασθεί κάποιοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και γρήγορα έγινε δημοφιλές στην κοινότητα της streaming πλατφόρμας, η οποία είναι πάντα σε αναζήτηση συμβουλών για να βελτιώσει την εμπειρία της ροής. Ο ειδικός κωδικός όχι μονάχα εξοικονομεί χρόνο, αλλά εισαγάγει τους χρήστες σε εκπομπές που μπορεί να μην είχαν συναντήσει μέσω της απλής μεθόδου περιήγησης της πλατφόρμας.
Με τον κωδικό «61115», εμφανίζονται όλες οι ελληνικές ταινίες της δημοφιλούς πλατφόρμας θέασης, για να παρακολουθήσετε αυτές τις μέρες.
Η ολοκληρωμένη λίστα με τους «μυστικούς» κωδικους:
- Superhero Movies (10118)
- Action & Adventure (1365)
- Asian Action Movies (77232)
- Classic Action & Adventure (46576)
- Action Comedies (43040)
- Action Thrillers (43048)
- Adventures (7442)
- Comic Book and Superhero Movies (10118)
- Westerns (7700)
- Spy Action & Adventure (10702)
- Crime Action & Adventure (9584)
- Foreign Action & Adventure (11828)
- Martial Arts Movies (8985)
- Military Action & Adventure (2125)
- Anime (7424)
- Anime Action (2653)
- Anime Comedies (9302)
- Anime Dramas (452)
- Anime Features (3063)
- Anime Sci-Fi (2729)
- Anime Horror (10695)
- Anime Fantasy (11146)
- Anime Series (6721)
- Children & Family Movies (783)
- Movies for ages 0 to 2 (6796)
- Movies for ages 2 to 4 (6218)
- Movies for ages 5 to 7 (5455)
- Movies for ages 8 to 10 (561)
- Movies for ages 11 to 12 (6962)
- Education for Kids (10659)
- Disney (67673)
- Movies based on children’s books (10056)
- Family Features (51056)
- TV Cartoons (11177)
- Kids’ TV (27346)
- Kids Music (52843)
- Animal Tales (5507)
- Comedies (6548)
- Dark Comedies (869)
- Foreign Comedies (4426)
- Late Night Comedies (1402)
- Mockumentaries (26)
- Political Comedies (2700)
- Screwball Comedies (9702)
- Sports Comedies (5286)
- Stand-up Comedy (11559)
- Teen Comedies (3519)
- Satires (4922)
- Romantic Comedies (5475)
- Slapstick Comedies (10256)
- Cult Movies (7627)
- B-Horror Movies (8195)
- Campy Movies (1252)
- Cult Horror Movies (10944)
- Cult Sci-Fi & Fantasy (4734)
- Cult Comedies (9434)
- Documentaries (6839)
- Biographical Documentaries (3652)
- Crime Documentaries (9875)
- Foreign Documentaries (5161)
- Historical Documentaries (5349)
- Military Documentaries (4006)
- Sports Documentaries (180)
- Music & Concert Documentaries (90361)
- Travel & Adventure Documentaries (1159)
- Political Documentaries (7018)
- Religious Documentaries (10005)
- Science & Nature Documentaries (2595)
- Social & Cultural Documentaries (3675)
- Dramas (5763)
- Biographical Dramas (3179)
- Classic Dramas (29809)
- Courtroom Dramas (528582748)
- Crime Dramas (6889)
- Dramas based on Books (4961)
- Dramas based on real life (3653)
- Tearjerkers (6384)
- Foreign Dramas (2150)
- Sports Dramas (7243)
- Independent Dramas (384)
- Teen Dramas (9299)
- Military Dramas (11)
- Period Pieces (12123)
- Political Dramas (6616)
- Romantic Dramas (1255)
- Showbiz Dramas (5012)
- Social Issue Dramas (3947)
- Faith & Spirituality (26835)
- Faith & Spirituality Movies (52804)
- Spiritual Documentaries (2760)
- Kids Faith & Spirituality (751423)
- Foreign Movies (7462)
- Art House Movies (29764)
- Foreign Action & Adventure (11828)
- Classic Foreign Movies (32473)
- Foreign Comedies (4426)
- Foreign Documentaries (5161)
- Foreign Dramas (2150)
- Foreign Horror Movies (8654)
- Foreign Sci-Fi & Fantasy (6485)
- Foreign Thrillers (10306)
- Romantic Foreign Movies (7153)
- African Movies (3761)
- Australian Movies (5230)
- Belgian Movies (262)
- Korean Movies (5685)
- Latin American Movies (1613)
- Middle Eastern Movies (5875)
- New Zealand Movies (63782)
- Russian (11567)
- Scandinavian Movies (9292)
- Southeast Asian Movies (9196)
- Spanish Movies (58741)
- Greek Movies (61115)
- German Movies (58886)
- French Movies (58807)
- Eastern European Movies (5254)
- Dutch Movies (10606)
- Irish Movies (58750)
- Japanese Movies (10398)
- Italian Movies (8221)
- Indian Movies (10463)
- Chinese Movies (3960)
- British Movies (10757)
- Horror Movies (8711)
- B-Horror Movies (8195)
- Creature Features (6895)
- Cult Horror Movies (10944)
- Deep Sea Horror Movies (45028)
- Foreign Horror Movies (8654)
- Horror Comedy (89585)
- Monster Movies (947)
- Slasher and Serial Killer Movies (8646)
- Supernatural Horror Movies (42023)
- Teen Screams (52147)
- Vampire Horror Movies (75804)
- Werewolf Horror Movies (75930)
- Zombie Horror Movies (75405)
- Satanic Stories (6998)
- Independent Movies (7077)
- Experimental Movies (11079)
- Independent Action & Adventure (11804)
- Independent Thrillers (3269)
- Romantic Independent Movies (9916)
- Independent Comedies (4195)
- Independent Dramas (384)
- Music (1701)
- Kids Music (52843)
- Country & Western / Folk (1105)
- Jazz & Easy Listening (10271)
- Latin Music (10741)
- Urban & Dance Concerts (9472)
- World Music Concerts (2856)
- Rock & Pop Concerts (3278)
- Musicals (13335)
- Classic Musicals (32392)
- Disney Musicals (59433)
- Showbiz Musicals (13573)
- Stage Musicals (55774)
- Romantic Movies (8883)
- Romantic Favorites (502675)
- Quirky Romance (36103)
- Romantic Independent Movies (9916)
- Romantic Foreign Movies (7153)
- Romantic Dramas (1255)
- Classic Romantic Movies (31273)
- Romantic Comedies (5475)
- Sci-Fi & Fantasy (1492)
- Action Sci-Fi & Fantasy (1568)
- Alien Sci-Fi (3327)
- Classic Sci-Fi & Fantasy (47147)
- Cult Sci-Fi & Fantasy (4734)
- Fantasy Movies (9744)
- Sci-Fi Adventure (6926)
- Sci-Fi Dramas (3916)
- Sci-Fi Horror Movies (1694)
- Sci-Fi Thrillers (11014)
- Foreign Sci-Fi & Fantasy (6485)
- Sports Movies (4370)
- Sports Comedies (5286)
- Sports Documentaries (180)
- Sports Dramas (7243)
- Baseball Movies (12339)
- Football Movies (12803)
- Boxing Movies (12443)
- Soccer Movies (12549)
- Martial Arts, Boxing & Wrestling (6695)
- Basketball Movies (12762)
- Sports & Fitness (9327)
- Thrillers (8933)
- Action Thrillers (43048)
- Classic Thrillers (46588)
- Crime Thrillers (10499)
- Foreign Thrillers (10306)
- Independent Thrillers (3269)
- Gangster Movies (31851)
- Psychological Thrillers (5505)
- Political Thrillers (10504)
- Mysteries (9994)
- Sci-Fi Thrillers (11014)
- Spy Thrillers (9147)
- Steamy Thrillers (972)
- Supernatural Thrillers (11140)
- TV Shows (83)
- British TV Shows (52117)
- Classic TV Shows (46553)
- Crime TV Shows (26146)
- Cult TV Shows (74652)
- Food & Travel TV (72436)
- Kids’ TV (27346)
- Korean TV Shows (67879)
- Miniseries (4814)
- Military TV Shows (25804)
- Science & Nature TV (52780)
- TV Action & Adventure (10673)
- TV Comedies (10375)
- TV Documentaries (10105)
- TV Dramas (11714)
- TV Horror (83059)
- TV Mysteries (4366)
- TV Sci-Fi & Fantasy (1372)
- Reality TV (9833)
- Teen TV Shows (60951)