Τι θα συμβεί αν πατήσετε το «61115» στο Netflix – Οι κρυφοί κωδικοί της πλατφόρμας

Ο απόλυτος οδηγός για την πλοήγηση και την εξερεύνηση περιεχομένου στο Netflix

Newsbomb

Τι θα συμβεί αν πατήσετε το «61115» στο Netflix – Οι κρυφοί κωδικοί της πλατφόρμας
UNSPLASH.
ΚΟΣΜΟΣ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αναζητάς ασταμάτητα, πατάς το τηλεκοντρόλ και προχωράς στις επιλογές αλλά δεν βρίσκεις μία σειρά, ένα ντοκιμαντέρ ή μία ταινία στο Netflix για να απολαύσεις, με παρέα ή και μόνος. Οι επιλογές είναι αμέτρητες και φυσικά, η γκάμα πλούσια. Όμως, ένα «τρικ» που κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα έρχεται να αλλάξει τα πάντα.

Το μυστικό λειτουργεί με την εισαγωγή κωδικών στη μπάρα αναζήτησης του Netflix. Συγκεκριμένοι συνδυασμοί αριθμών λειτουργούν ως «κλειδία», ανοίγοντας μία επιμελημένη επιλογή περιεχομένου που σχετίζεται με διάφορα θέματα και πεδία δραστηριότητας.

Πρόκειται για μία ανακάλυψη που έχουν μοιρασθεί κάποιοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και γρήγορα έγινε δημοφιλές στην κοινότητα της streaming πλατφόρμας, η οποία είναι πάντα σε αναζήτηση συμβουλών για να βελτιώσει την εμπειρία της ροής. Ο ειδικός κωδικός όχι μονάχα εξοικονομεί χρόνο, αλλά εισαγάγει τους χρήστες σε εκπομπές που μπορεί να μην είχαν συναντήσει μέσω της απλής μεθόδου περιήγησης της πλατφόρμας.

Με τον κωδικό «61115», εμφανίζονται όλες οι ελληνικές ταινίες της δημοφιλούς πλατφόρμας θέασης, για να παρακολουθήσετε αυτές τις μέρες.

Η ολοκληρωμένη λίστα με τους «μυστικούς» κωδικους:

  • Superhero Movies (10118)
  • Action & Adventure (1365)
  • Asian Action Movies (77232)
  • Classic Action & Adventure (46576)
  • Action Comedies (43040)
  • Action Thrillers (43048)
  • Adventures (7442)
  • Comic Book and Superhero Movies (10118)
  • Westerns (7700)
  • Spy Action & Adventure (10702)
  • Crime Action & Adventure (9584)
  • Foreign Action & Adventure (11828)
  • Martial Arts Movies (8985)
  • Military Action & Adventure (2125)
  • Anime (7424)
  • Anime Action (2653)
  • Anime Comedies (9302)
  • Anime Dramas (452)
  • Anime Features (3063)
  • Anime Sci-Fi (2729)
  • Anime Horror (10695)
  • Anime Fantasy (11146)
  • Anime Series (6721)
  • Children & Family Movies (783)
  • Movies for ages 0 to 2 (6796)
  • Movies for ages 2 to 4 (6218)
  • Movies for ages 5 to 7 (5455)
  • Movies for ages 8 to 10 (561)
  • Movies for ages 11 to 12 (6962)
  • Education for Kids (10659)
  • Disney (67673)
  • Movies based on children’s books (10056)
  • Family Features (51056)
  • TV Cartoons (11177)
  • Kids’ TV (27346)
  • Kids Music (52843)
  • Animal Tales (5507)
  • Children & Family Movies (783)
  • Movies for ages 0 to 2 (6796)
  • Movies for ages 2 to 4 (6218)
  • Movies for ages 5 to 7 (5455)
  • Movies for ages 8 to 10 (561)
  • Movies for ages 11 to 12 (6962)
  • Education for Kids (10659)
  • Disney (67673)
  • Movies based on children’s books (10056)
  • Family Features (51056)
  • TV Cartoons (11177)
  • Kids’ TV (27346)
  • Kids Music (52843)
  • Animal Tales (5507)
  • Comedies (6548)
  • Dark Comedies (869)
  • Foreign Comedies (4426)
  • Late Night Comedies (1402)
  • Mockumentaries (26)
  • Political Comedies (2700)
  • Screwball Comedies (9702)
  • Sports Comedies (5286)
  • Stand-up Comedy (11559)
  • Teen Comedies (3519)
  • Satires (4922)
  • Romantic Comedies (5475)
  • Slapstick Comedies (10256)
  • Cult Movies (7627)
  • B-Horror Movies (8195)
  • Campy Movies (1252)
  • Cult Horror Movies (10944)
  • Cult Sci-Fi & Fantasy (4734)
  • Cult Comedies (9434)
  • Documentaries (6839)
  • Biographical Documentaries (3652)
  • Crime Documentaries (9875)
  • Foreign Documentaries (5161)
  • Historical Documentaries (5349)
  • Military Documentaries (4006)
  • Sports Documentaries (180)
  • Music & Concert Documentaries (90361)
  • Travel & Adventure Documentaries (1159)
  • Political Documentaries (7018)
  • Religious Documentaries (10005)
  • Science & Nature Documentaries (2595)
  • Social & Cultural Documentaries (3675)
  • Dramas (5763)
  • Biographical Dramas (3179)
  • Classic Dramas (29809)
  • Courtroom Dramas (528582748)
  • Crime Dramas (6889)
  • Dramas based on Books (4961)
  • Dramas based on real life (3653)
  • Tearjerkers (6384)
  • Foreign Dramas (2150)
  • Sports Dramas (7243)
  • Independent Dramas (384)
  • Teen Dramas (9299)
  • Military Dramas (11)
  • Period Pieces (12123)
  • Political Dramas (6616)
  • Romantic Dramas (1255)
  • Showbiz Dramas (5012)
  • Social Issue Dramas (3947)
  • Faith & Spirituality (26835)
  • Faith & Spirituality Movies (52804)
  • Spiritual Documentaries (2760)
  • Kids Faith & Spirituality (751423)
  • Foreign Movies (7462)
  • Art House Movies (29764)
  • Foreign Action & Adventure (11828)
  • Classic Foreign Movies (32473)
  • Foreign Comedies (4426)
  • Foreign Documentaries (5161)
  • Foreign Dramas (2150)
  • Foreign Horror Movies (8654)
  • Foreign Sci-Fi & Fantasy (6485)
  • Foreign Thrillers (10306)
  • Romantic Foreign Movies (7153)
  • African Movies (3761)
  • Australian Movies (5230)
  • Belgian Movies (262)
  • Korean Movies (5685)
  • Latin American Movies (1613)
  • Middle Eastern Movies (5875)
  • New Zealand Movies (63782)
  • Russian (11567)
  • Scandinavian Movies (9292)
  • Southeast Asian Movies (9196)
  • Spanish Movies (58741)
  • Greek Movies (61115)
  • German Movies (58886)
  • French Movies (58807)
  • Eastern European Movies (5254)
  • Dutch Movies (10606)
  • Irish Movies (58750)
  • Japanese Movies (10398)
  • Italian Movies (8221)
  • Indian Movies (10463)
  • Chinese Movies (3960)
  • British Movies (10757)
  • Horror Movies (8711)
  • B-Horror Movies (8195)
  • Creature Features (6895)
  • Cult Horror Movies (10944)
  • Deep Sea Horror Movies (45028)
  • Foreign Horror Movies (8654)
  • Horror Comedy (89585)
  • Monster Movies (947)
  • Slasher and Serial Killer Movies (8646)
  • Supernatural Horror Movies (42023)
  • Teen Screams (52147)
  • Vampire Horror Movies (75804)
  • Werewolf Horror Movies (75930)
  • Zombie Horror Movies (75405)
  • Satanic Stories (6998)
  • Independent Movies (7077)
  • Experimental Movies (11079)
  • Independent Action & Adventure (11804)
  • Independent Thrillers (3269)
  • Romantic Independent Movies (9916)
  • Independent Comedies (4195)
  • Independent Dramas (384)
  • Music (1701)
  • Kids Music (52843)
  • Country & Western / Folk (1105)
  • Jazz & Easy Listening (10271)
  • Latin Music (10741)
  • Urban & Dance Concerts (9472)
  • World Music Concerts (2856)
  • Rock & Pop Concerts (3278)
  • Musicals (13335)
  • Classic Musicals (32392)
  • Disney Musicals (59433)
  • Showbiz Musicals (13573)
  • Stage Musicals (55774)
  • Romantic Movies (8883)
  • Romantic Favorites (502675)
  • Quirky Romance (36103)
  • Romantic Independent Movies (9916)
  • Romantic Foreign Movies (7153)
  • Romantic Dramas (1255)
  • Classic Romantic Movies (31273)
  • Romantic Comedies (5475)
  • Sci-Fi & Fantasy (1492)
  • Action Sci-Fi & Fantasy (1568)
  • Alien Sci-Fi (3327)
  • Classic Sci-Fi & Fantasy (47147)
  • Cult Sci-Fi & Fantasy (4734)
  • Fantasy Movies (9744)
  • Sci-Fi Adventure (6926)
  • Sci-Fi Dramas (3916)
  • Sci-Fi Horror Movies (1694)
  • Sci-Fi Thrillers (11014)
  • Foreign Sci-Fi & Fantasy (6485)
  • Sports Movies (4370)
  • Sports Comedies (5286)
  • Sports Documentaries (180)
  • Sports Dramas (7243)
  • Baseball Movies (12339)
  • Football Movies (12803)
  • Boxing Movies (12443)
  • Soccer Movies (12549)
  • Martial Arts, Boxing & Wrestling (6695)
  • Basketball Movies (12762)
  • Sports & Fitness (9327)
  • Thrillers (8933)
  • Action Thrillers (43048)
  • Classic Thrillers (46588)
  • Crime Thrillers (10499)
  • Foreign Thrillers (10306)
  • Independent Thrillers (3269)
  • Gangster Movies (31851)
  • Psychological Thrillers (5505)
  • Political Thrillers (10504)
  • Mysteries (9994)
  • Sci-Fi Thrillers (11014)
  • Spy Thrillers (9147)
  • Steamy Thrillers (972)
  • Supernatural Thrillers (11140)
  • TV Shows (83)
  • British TV Shows (52117)
  • Classic TV Shows (46553)
  • Crime TV Shows (26146)
  • Cult TV Shows (74652)
  • Food & Travel TV (72436)
  • Kids’ TV (27346)
  • Korean TV Shows (67879)
  • Miniseries (4814)
  • Military TV Shows (25804)
  • Science & Nature TV (52780)
  • TV Action & Adventure (10673)
  • TV Comedies (10375)
  • TV Documentaries (10105)
  • TV Dramas (11714)
  • TV Horror (83059)
  • TV Mysteries (4366)
  • TV Sci-Fi & Fantasy (1372)
  • Reality TV (9833)
  • Teen TV Shows (60951)
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:49ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Προειδοποιητικό 112 σε Μαγνησία, Λάρισα και Σποράδες - Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα το επόμενο 24ωρο

22:47ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Μήνυμα του 112 στην Εύβοια - «Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις»

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην νέα εθνική οδό Πατρών-Πύργου

22:36ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 4/12/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 3.100.000 ευρώ

22:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Κωνσταντοπούλου: Αρμέγετε το ελληνικό δημόσιο - Μαγειρίας: Μόνο τα πρόβατά μου αρμέγω

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην Κεντρική Μακεδονία - «Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις - Προσοχή στους υπόγειους χώρους»

22:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Λόγοι ασφαλείας στο ΣΕΦ, κανονικά το Παναθηναϊκός-Βαζούτας στο Σεράφειο

22:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurocup, Άρης – Κλουζ 88-98: «Κατέρρευσε» στην τέταρτη περίοδο, όπου δέχθηκε 38 πόντους!

22:27ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Δεκεμβρίου: Μεγάλη γιορτή αύριο - Σε ποιους να ευχηθείτε

22:18ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Ανήλικη αναίσθητη μετά από κατανάλωση αλκοόλ - Συνελήφθη η μητέρα της

22:16ΥΓΕΙΑ

Νέα έρευνα: Τρεις – τέσσερις καφέδες την ημέρα είναι το μυστικό για πιο «νεανικά» κύτταρα

22:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στην Αργολίδα: Οικογένεια Ρομά απήγαγε ανήλικη για να την βιάσει 19χρονος

22:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ο «Greek Freak» κινδυνεύει να μείνει εκτός βραβείων, λόγω του τραυματισμού

22:04ΚΟΣΜΟΣ

Τι θα συμβεί αν πατήσετε το «61115» στο Netflix – Οι κρυφοί κωδικοί της πλατφόρμας

22:01ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Σφοδρή καταιγίδα αυτή την ώρα στα Βόρεια Προάστια - Δείτε video

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Πούτιν: Ή κατάληψη του Ντονμπάς με τη βία ή τα στρατεύματα της Ουκρανίας θα αποσυρθούν

21:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Τελευταία ευκαιρία για την υποβολή αίτησης – Τι να προσέξετε

21:53ΠΑΙΔΕΙΑ

Κακοκαιρία Byron: Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή - Αναλυτικά όλη η λίστα

21:42ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Drones εντοπίστηκαν κοντά στο αεροσκάφος του ενώ πετούσε προς Ιρλανδία

21:40ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Οι περιοχές που θα δεχθούν τον μεγαλύτερο όγκο νερού - Πιο δύσκολη η Παρασκευή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα σχετικά με τον χειμώνα - Ο ρόλος της Γροιλανδίας

21:22ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Προειδοποίηση Μαρουσάκη - «Δυστυχώς είμαστε μόνο στην αρχή...»

14:02ΚΑΙΡΟΣ

LIVE BLOG: Η κακοκαιρία Byron «σαρώνει» την Ελλάδα – Πλημμύρες, κλειστά σχολεία και «καμπανάκι» των μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες

10:07ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου - Πότε τελειώνει και πότε θα έρθει νέα επιδείνωση

22:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Κωνσταντοπούλου: Αρμέγετε το ελληνικό δημόσιο - Μαγειρίας: Μόνο τα πρόβατά μου αρμέγω

22:01ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Σφοδρή καταιγίδα αυτή την ώρα στα Βόρεια Προάστια - Δείτε video

21:40ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Οι περιοχές που θα δεχθούν τον μεγαλύτερο όγκο νερού - Πιο δύσκολη η Παρασκευή

22:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στην Αργολίδα: Οικογένεια Ρομά απήγαγε ανήλικη για να την βιάσει 19χρονος

22:47ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Μήνυμα του 112 στην Εύβοια - «Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις»

16:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Μαγειρίας: H Ferrari ήταν δώρο της μητέρας μου - Πού υποστήριξε ότι βρήκε τα χρήματα

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κοψιάλης για την υπερφαγία στο Newsbomb.gr: Σταματούσα στο περίπτερο κι έπαιρνα δύο σαλάμια πριν το εστιατόριο

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Εικόνες Αποκάλυψης με χειμάρρους στο Μοναστηράκι

18:10ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - «Τη Ferrari την έχω από το 2004 και την Porsche την πήρα μεταχειρισμένη»: Ποιος είναι ο Χρήστος Μαγειρίας που δηλώνει «καθαρός» για επιδοτήσεις ύψους €2,5 εκατ

08:56WHAT THE FACT

Νέα απάτη: Αν δείτε αυτό σε ΑΤΜ απομακρυνθείτε αμέσως

16:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πιο επικίνδυνες ώρες για την Αττική - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Κλειστά όλα τα σχολεία στην Αττική την Παρασκευή - «Η ασφάλεια των παιδιών μας αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα» το μήνυμα Χαρδαλιά

20:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Προκαλεί ερωτηματικά η απόφαση για αναβολή και όχι η διεξαγωγή κεκλεισμένων των θυρών

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην Κεντρική Μακεδονία - «Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις - Προσοχή στους υπόγειους χώρους»

18:22ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί στην Αττική

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ