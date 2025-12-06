Κακοκαιρία Byron: Σε ποια περιοχή έπεσε το περισσότερο νερό το τριήμερο από 4 έως 6 Δεκεμβρίου

Δείτε το χάρτη με τις περιοχές που καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος βροχής 

Newsbomb

Κακοκαιρία Byron: Σε ποια περιοχή έπεσε το περισσότερο νερό το τριήμερο από 4 έως 6 Δεκεμβρίου
Rafail Georgiadis
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην Παλαιοκούνδουρα στη Μάνδρα Αττικής καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος βροχής του τριημέρου ( 4/12 με 6/12) με 287 χιλιοστά βροχής, σύμφωνα με το δίκτυο σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στον ανανεωμένο χάρτη (μέχρι και τις 15:00 του Σαββάτου 06/12/2025), σύμφωνα με το δίκτυο σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 111 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 182 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 272 σταθμούς. Επιπλέον, 7 σταθμοί, κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά, μέσα σε αυτούς η Βλυχάδα Αττικής με 265 χιλιοστά βροχής.

Τέλος, όπως τονίζει το ΜΕΤΕΟ/ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών θα ακολουθήσουν επικαιροποιημένες ανακοινώσεις σχετικά με τις καταγραφές της κακοκαιρίας μέχρι τη λήξη της.

noarainfall3daysbyronrainfall.jpg

Ο χάρτης του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ με τον συνολικό υετό από 4/12 έως 6/12 στις 15:00

Ο καιρός την Κυριακή

Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά και τα νότια με τους ανέμους να πνέουν μέχρι 6 μποφόρ.

Αναλυτικά, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, την Κρήτη και τα νησιά του Νότιου Ιονίου. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στην υπόλοιπη χώρα κυρίως στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις βραδινές και τις πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 11 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 9 έως 14, στην Ήπειρο από 7 έως 15, στη Θεσσαλία από 8 έως 15, στη Στερεά και την Πελοπόννησο από 8 έως 17, στο Ιόνιο από 10 έως 16 και στο Αιγαίο από 9 έως 17 βαθμούς (στο Βόρειο Αιγαίο μέχρι 15 βαθμούς) και στην Κρήτη από 9 έως 19 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα δυτικά, από βορειοανατολικές στα ανατολικά και στο Νότιο Αιγαίο από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα πελάγη.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 15 βαθμούς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη δύο 18χρονων για διάρρηξη θυρίδων παραλαβής δεμάτων

22:07ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

21:55ΕΛΛΑΔΑ

Μουσική και τραγούδια στο μνημείο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου μετά την ένταση κατά την διάρκεια της πορείας

21:45ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Κολύμβηση: Στον τελικό με διπλό πανελλήνιο ρεκόρ η Δαμασιώτη

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Σε ποια περιοχή έπεσε το περισσότερο νερό το τριήμερο από 4 έως 6 Δεκεμβρίου

21:33ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η φωτορύπανση από δορυφόρους απειλεί τις αστρονομικές παρατηρήσεις

21:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Στο τέλος νίκη για το Περιστέρι, «διπλό» του Ηρακλή στην Καρδίτσα

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Έλαμψε ο ουρανός του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης: 350 drones έφεραν τα Χριστούγεννα στην πόλη

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Αδέσποτος ο σκύλος που σκότωσε τον 2χρονο - «Τον πήρα εγώ για να έχει κάπου να μείνει και αυτός μου έφαγε το παιδί μου» λέει ο πατέρας

20:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρόμος για ηλικιωμένη στην Κόρινθο: Την ξυλοκόπησαν άγρια για λίγα κοσμήματα

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού για την 20χρονη που εξαφανίστηκε στο Λαύριο

20:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξεκάθαρο μήνυμα Δημήτρη Γιαννακόπουλου: «Όταν είναι όλοι απέναντι, κάτι με εξιτάρει εμένα…»

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Έκλεισε για δύο ώρες το ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη στα Μάλγαρα

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στην πορεία για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου - Βίντεο και φωτογραφίες

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Η στιγμή που 50χρονη αναζητά καταφύγιο σε μίνι μάρκετ πριν την επίθεση από τον πρώην σύζυγό της – Βίντεο

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Το ημερολόγιο του φυλακισμένου Σαρκοζί: «Ήμουν το νούμερο 320535, προσευχήθηκα την πρώτη ημέρα στο κελί»

19:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές το επόμενο 48ωρο - Χωρίς έντονα φαινόμενα η νέα εβδομάδα

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στο Ελληνικό - Η ανακοίνωση της LAMDA Development

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Νότια Κρήτη: Ναυάγιο με 18 νεκρούς μετανάστες

19:21ΚΟΣΜΟΣ

Επικοινωνία Ζελένσκι με Γουίτκοφ και Κούσνερ: «Η Ουκρανία αποφασισμένη για πραγματική ειρήνη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε δίνει το GFS την επόμενη κακοκαιρία στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη των Αμερικάνων

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Αδέσποτος ο σκύλος που σκότωσε τον 2χρονο - «Τον πήρα εγώ για να έχει κάπου να μείνει και αυτός μου έφαγε το παιδί μου» λέει ο πατέρας

07:16LIFESTYLE

Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV

13:00LIFESTYLE

Θρίλερ με τη Ναταλία Λιονάκη: Πέταξε τα ράσα ή αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας;

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας μετά τον «Byron» - Πότε θα «χτυπήσει» στη χώρα μας

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο για την Πηγή Δεβετζή στην Εγνατία Οδό -Τούμπαρε το ΙΧ μέσα σε τούνελ

22:07ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Η στιγμή που 50χρονη αναζητά καταφύγιο σε μίνι μάρκετ πριν την επίθεση από τον πρώην σύζυγό της – Βίντεο

14:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνουν» τα Χριστούγεννα από το ECMWF - «Πασχούγεννα» και φέτος;

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στην πορεία για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου - Βίντεο και φωτογραφίες

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης: Η τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου - Εντυπωσιακά πλάνα από το Drone Light Show

22:04ΚΟΣΜΟΣ

Τι θα συμβεί αν πατήσετε το «61115» στο Netflix – Οι κρυφοί κωδικοί της πλατφόρμας

19:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές το επόμενο 48ωρο - Χωρίς έντονα φαινόμενα η νέα εβδομάδα

12:26WHAT THE FACT

Μια «τεκτονική καταιγίδα» πλησιάζει την Ευρώπη και αυτές οι δύο ήπειροι θα ενωθούν σε ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο

16:00LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Το τραγικό συμβάν που την οδήγησε στο μοναστήρι και η σχέση της με γνωστό ηθοποιό

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρισε το Καστελόριζο - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα κηρυχθεί το νησί - Δείτε φωτογραφίες

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: Σε εξέλιξη η πορεία για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

21:55ΕΛΛΑΔΑ

Μουσική και τραγούδια στο μνημείο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου μετά την ένταση κατά την διάρκεια της πορείας

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Σε ποια περιοχή έπεσε το περισσότερο νερό το τριήμερο από 4 έως 6 Δεκεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ