Κακοκαιρία Byron: Σε ποια περιοχή έπεσε το περισσότερο νερό το τριήμερο από 4 έως 6 Δεκεμβρίου

Στην Παλαιοκούνδουρα στη Μάνδρα Αττικής καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος βροχής του τριημέρου ( 4/12 με 6/12) με 287 χιλιοστά βροχής, σύμφωνα με το δίκτυο σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στον ανανεωμένο χάρτη (μέχρι και τις 15:00 του Σαββάτου 06/12/2025), σύμφωνα με το δίκτυο σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 111 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 182 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 272 σταθμούς. Επιπλέον, 7 σταθμοί, κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά, μέσα σε αυτούς η Βλυχάδα Αττικής με 265 χιλιοστά βροχής.

Τέλος, όπως τονίζει το ΜΕΤΕΟ/ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών θα ακολουθήσουν επικαιροποιημένες ανακοινώσεις σχετικά με τις καταγραφές της κακοκαιρίας μέχρι τη λήξη της.

Ο χάρτης του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ με τον συνολικό υετό από 4/12 έως 6/12 στις 15:00

Ο καιρός την Κυριακή

Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά και τα νότια με τους ανέμους να πνέουν μέχρι 6 μποφόρ.

Αναλυτικά, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, την Κρήτη και τα νησιά του Νότιου Ιονίου. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στην υπόλοιπη χώρα κυρίως στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις βραδινές και τις πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 11 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 9 έως 14, στην Ήπειρο από 7 έως 15, στη Θεσσαλία από 8 έως 15, στη Στερεά και την Πελοπόννησο από 8 έως 17, στο Ιόνιο από 10 έως 16 και στο Αιγαίο από 9 έως 17 βαθμούς (στο Βόρειο Αιγαίο μέχρι 15 βαθμούς) και στην Κρήτη από 9 έως 19 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα δυτικά, από βορειοανατολικές στα ανατολικά και στο Νότιο Αιγαίο από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα πελάγη.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 15 βαθμούς.

