Θάσος: Η στιγμή που 50χρονη αναζητά καταφύγιο πριν την επίθεση από τον πρώην σύζυγό της - Βίντεο

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για το αιματηρό επεισόδιο με θύμα την 50χρονη γυναίκα

Θάσος: Η στιγμή που 50χρονη αναζητά καταφύγιο πριν την επίθεση από τον πρώην σύζυγό της - Βίντεο
Μία 50χρονη στη Θάσο κατέληξε στο νοσοκομείο έπειτα από άγρια επίθεση που δέχτηκε με σουγιά από τον πρώην σύζυγό της στη μέση του δρόμου.

Σε βίντεο ντοκουμέντο, που παρουσιάζει το MEGA, αποτυπώνεται η στιγμή που η 50χρονη μπαίνει έντρομη σε μίνι μάρκετ κοντά στο σπίτι της, για να σωθεί από τα χέρια του πρώην συζύγου της.

Οι προσπάθειές της αποδείχθηκαν απέλπιδες, καθώς ο 55χρονος τη μαχαίρωσε σε πρόσωπο και κεφάλι. Οι στιγμές που ακολουθούν κόβουν την ανάσα καθώς η γυναίκα σωριάζεται στο έδαφος και οι ελάχιστοι κάτοικοι του Θεολόγου προσπαθούν να τη βοηθήσουν.

«Δείξανε το σπίτι και αυτή ήταν μέσα κλειδωμένη και από εκεί έσπασε τζάμια και μπήκε από το παράθυρο αυτός. Από το εξωτερικό παράθυρο μπήκε που είναι μέσα στον κεντρικό τον δρόμο του Θεολόγου και αυτή η κοπέλα αφού ήταν κλειδωμένη, μετά ξεκλειδώνει και μετά έτρεξε χωρίς παπούτσια και ήρθε να βρει σωτηρία στο μπακάλικο που ήταν πιο κοντά», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας.

Παρίστανε τον αδερφό της

Ο φερόμενος ως δράστης είχε φτάσει στην Ελλάδα από την Αλβανία όπου μένει, την 1η του μήνα, πήρε το ΚΤΕΛ και ταξίδεψε μέχρι τη Θάσο. Όταν έφτασε στο χωριό Θεολόγος ξεκίνησε να ψάχνει το σπίτι της, όπως περιγράφει κάτοικος του χωριού.

«Αυτός ο άνθρωπος είναι ο πρώην άντρας της. Αυτή η κοπέλα είναι εδώ στον Θεολόγο γύρω στα τρία χρόνια, με έναν άλλο σύντροφο. Αυτός πρώτη φορά ήρθε στο νησί. Πήρε το λεωφορείο των 11 που έρχεται στον Θεολόγο, κατέβηκε στην στάση του λεωφορείου. Αυτός στο μεταξύ δεν ήξερε την περιοχή, ρωτούσε στα αλβανικά κάποιους εκεί, λέει ‘είμαι ο αδερφός της κυρίας αυτής και ψάχνω το σπίτι της και δεν ξέρω που είναι’ και του δείξανε το σπίτι», αναφέρει κάτοικος του χωριού.

«Ανοίγει η πόρτα, μπαίνει η κοπέλα αυτή μέσα, μετά από δύο λεπτά μπαίνει και ο πρώην άντρας της και την κυνηγούσε πίσω από το ράφι. Προσπάθησα εγώ να τον εμποδίσω, την βγάζω αυτήν έξω από το μαγαζί να φύγει, προσπάθησα να τον κράτησα αυτόν όσο μπορούσα, αλλά με έσπρωξε και έφυγε και αυτός. Μετά άκουγα φωνές, βγήκα έξω φώναζα ‘έρχεται η Αστυνομία’», λέει μάρτυρας.

Οι γείτονες δεν κατάφεραν να σταματήσουν το μένος του δράστη. Λίγα μέτρα μακριά από το σημείο που προσπάθησε να βγει καταφύγιο η 50χρονη, της επιτίθεται και την τραυματίζει με τον σουγιά που κρατούσε. Η γυναίκα καταλήγει αιμόφυρτη στη μέση του δρόμου.

«Την είχε χτυπήσει, την είχε σφάξει. Μετά ήρθε ασθενοφόρο και Αστυνομία κατευθείαν που ειδοποιήθηκε από τον άλλον γείτονα».

Ο 55χρονος συνελήφθη και στην κατοχή του βρέθηκαν, εκτός από τον σουγιά, ένα νυστέρι και ένα κατσαβίδι.

