Θάσος: 55χρονος κυνήγησε χτύπησε και μαχαίρωσε την πρώην σύζυγό του

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Θάσο στην περιοχή Θεολόγος το μεσημέρι της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kavalanews.gr οι αρχές συνέλαβαν έναν 55χρονο άνδρα ο οποίος επιτέθηκε στη πρώην σύζυγό του με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τη σοβαρά. Ο 55χρονος έφτασε στον Θεολόγο με ΚΤΕΛ από την Αλβανία και επιτέθηκε στην πρώην σύζυγο του, η οποία εδώ και ένα χρόνο φέρεται να ζει με τον νέο σύντροφό της.

Ο 55χρονος την εντόπισε σε ένα μίνι μάρκετ και άρχισε να την κυνηγάει. Όταν η γυναίκα έφτασε στο σπίτι της, εκείνος έσπασε το παράθυρο, μπήκε μέσα και άρχισε να τη χτυπάει με μπουνιές και να τη μαχαιρώνει στο πρόσωπο.

Η γυναίκα κατάφερε να φύγει από το σπίτι και έτρεξε στον δρόμο με τον 55χρονο να την κυνηγάει μέχρι που τους εντόπισαν περαστικοί και τότε τράπηκε σε φυγή, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στο σημείο έσπευσαν Αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η γυναίκα διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Πρίνου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο της Καβάλας. Αργότερα, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Η αστυνομία εντόπισε τον άνδρα να περπατάει και τον συνέλαβε.



Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για μία σειρά αδικημάτων, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να είχε προηγηθεί και άλλος περιστατικό βίας από τον ίδιο δράστη εις βάρος της γυναίκας.