Χανιά: Τρόμος για 55χρονο – Του έκλεψαν αυτοκίνητο και χρήματα υπό την απειλή μαχαιριού

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για ληστεία που καταγγέλθηκε το πρωί της Δευτέρας (1/12) στο Νιο Χωριό του Δήμου Αποκορώνου στα Χανιά, με θύμα έναν 55χρονο άνδρα.

Σύμφωνα με την καταγγελία του 55χρονου, δύο άγνωστοι εισέβαλαν σε ιδιωτικό χώρο που βρισκόταν οάνδρας και υπό την απειλή μαχαιριού του αφαίρεσαν το όχημα αλλά και χρηματικό ποσό προτού τραπούν σε φυγή.

Ο 55χρονος ενημέρωσε αμέσως την Αστυνομία, περιγράφοντας τις στιγμές που –όπως υποστηρίζει– βρέθηκε αντιμέτωπος με τους εισβολείς.

Οι αστυνομικές υπηρεσίες της περιοχής πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Με πληροφορίες από neakriti.gr

Διαβάστε επίσης