18 νεκροί μετανάστες σε ναυάγιο νότια της Κρήτης

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η προσπάθεια 18 μεταναστών να προσεγγίσουν τα νότια παράλια της Κρήτης, εν μέσω θαλασσοταραχής.

Η φουσκωτή λέμβος στην οποία επέβαιναν εντοπίστηκε 26 μίλια νότια της Χρυσής, μισοβυθισμένη από παραπλέον πλοίο, σημαίας Τουρκίας.

Στο σημείο προσέγγισε αμέσως το συγκεκριμένο πλοίο καλώντας τον θάλαμο επιχειρήσεων του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για να ξεκινήσει άμεσα επιχείρηση έρευνάς και διάσωσης, των λιμενικών Αρχών της Κρήτης, οι οποίες έσπευσαν με πλωτά μέσα, αν και οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες.

Στο μεταξύ το φουσκωτό των μεταναστών είχε βυθιστεί, παρασύροντας στον υγρό τάφο 18 από τους 20 μετανάστες. Τα πτώματά τους ανασύρθηκαν από το ΠΛΣ 624, το οποίο έχει αποσπαστεί τις τελευταίες ημέρες στο Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ανασυρθεί δύο ζωντανοί μετανάστες.

Διαβάστε επίσης