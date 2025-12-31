NBA: Με τρίποντο του Έντζκομπ οι Σίξερς, ο Ουάιτ του 1.93μ. έκανε εφτά τάπες στη νίκη των Σέλτικς!

Με τρίποντο του Βι Τζέι Έντζκομπ οι Σίξερς «ξέραναν» τους Γκρίζλις, ενώ ο Ντέρικ Ουάιτ έκανε μια επίδοση που θα θυμάται σε όλη του τη ζωή στη νίκη των Σέλτικς επί των Τζαζ.

NBA: Με τρίποντο του Έντζκομπ οι Σίξερς, ο Ουάιτ του 1.93μ. έκανε εφτά τάπες στη νίκη των Σέλτικς!
AP Photo/Brandon Dill
Η Φιλαδέλφεια ήταν η νικήτρια στο σπουδαίο ντέρμπι με τον Μέμφις, καθώς πήρε το «διπλό» στην παράταση.

Ο rookie, Βι Τζέι Έντζκομπ με τρίποντο, 1.7’’ πριν τη λήξη διαμόρφωσε το 139-136 υπέρ των Σίξερς, οι οποίοι ανέβηκαν στο 17-14. Συνολικά, μέτρησε 25 πόντους, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 4 κλεψίματα. Εξαιρετικοί ήταν κι οι Τζοέλ Εμπίντ (34π., 10ριμπ., 8ασ.) και Ταϊρίς Μάξι (34π., 12ασ.).

Ο Σέντρικ Κάουαρντ (28π., 16ριμπ.) ήταν άστοχος σε προσπάθεια να στείλει το ματς σε δεύτερη παράταση.

Η επίδοση της ζωής του!

Ο Ντέρικ Ουάιτ πέτυχε την επίδοση της… ζωής του και βοήθησε τους Σέλτικς να επικρατήσουν 129-119 των Τζαζ. Ο ύψους 1.93μ. γκαρντ μοίρασε εφτά τάπες, σημειώνοντας φυσικά ρεκόρ καριέρας! Επίσης, πέτυχε τους 13 από τους 27 πόντους του στην τελευταία περίοδο και συνέβαλε τα μέγιστα, ώστε η Βοστώνη να ανέβει στο 20-12.

