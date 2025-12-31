Ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς στην Αθήνα - 4 σημεία γιορτής

Προτάσεις πρωτοχρονιάτικου ρεβεγιόν για εκείνους που δεν θέλουν να μείνουν σπίτι

Ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς στην Αθήνα - 4 σημεία γιορτής
Eurokinissi
Η Αθήνα προσφέρει μία γκάμα εκδηλώσεων την περίοδο των εορτών και όσοι έμειναν στην πρωτεύουσα απόψε έχουν μία «χρυσή ευκαιρία» για να υποδεχθούν το 2026 σε 4 σημεία της.

Σύνταγμα, Πεδίον του Άρεως, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και πάρκο Τρίτση θα υποδεχθούν για ένα μοναδικό ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς, όλους όσοι το επιθυμούν.

Σύνταγμα

Η πρωτοχρονιάτικη γιορτή ξεκινάει στις 22:00 με οικοδεσπότες Νίκο Μουτσινά και Τόνια Σωτηροπούλου και τη φιλαρμονική ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων. Το μουσικό κομμάτι πλαισιώνουν Κωστής Μαραβέγιας και Ρένα Μόρφη, ενώ αθόρυβα πυροτεχνήματα και ένα show από drones θα φωτίσουν τον αττικό ουρανό.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Ελάτε να υποδεχτούμε μαζί το 2026 στην καρδιά της πόλης. Αλλάζουμε χρονιά στο Σύνταγμα με Κωστή Μαραβέγια, Ρένα Μόρφη, Νίκο Μουτσινά και Τόνια Σωτηροπούλου. Όπως και πέρυσι, θα έχουμε αθόρυβα πυροτεχνήματα, σεβόμενοι το περιβάλλον, τους ευαίσθητους στον ήχο συνανθρώπους μας και τα ζώα. Σας καλώ να ζήσουμε μοναδικές στιγμές με αγαπημένους καλλιτέχνες, να απολαύσουμε ένα εντυπωσιακό drone show και να καλωσορίσουμε το νέο έτος με αισιοδοξία και χαμόγελα».

Πεδίον του Άρεως

Μία ώρα αργότερα στις 23:00 στο Πεδίον του Άρεως, ξεκινάει η συναυλία, στην οποία θα συμμετέχουν η Ελένη Φουρέιρα, ο ZAF και DJ BObito μέσα σε ένα ονειρικό χριστουγεννιάτικο σκηνικό.

https://www.instagram.com/reel/DS0QG1jESBL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Πάρκο Τρίτση

Εναλλακτικά, το Πάρκο Τρίτση δίνει επίσης μία επιλογή να υποδεχτείτε το 2026 με τις live εμφανίσεις της Klavdia και του dj Playmen σε ένα φαντασμαγορικό drone show, στο πλαίσιο του Xmas west park.

Ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, σε δήλωσή του ανέφερε τα εξής:

«Η Αττική φωτίζεται απ’ άκρη σ’ άκρη. Η αλλαγή του χρόνου είναι πάντα μια στιγμή ελπίδας. Μια στιγμή που κοιτάμε μπροστά, με περισσότερη πίστη και αισιοδοξία. Φέτος, αυτή τη στιγμή θα τη ζήσουμε μαζί στο ΔΕΗ Xmas West Park, στα Δυτικά της Αθήνας, αλλά και σε κάθε γωνιά της Αττικής. Με τη λειτουργία και των δύο Χριστουγεννιάτικων Χωριών μας -για δεύτερη χρονιά το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως και για πρώτη φορά φέτος και στο Πάρκο Τρίτση- η Περιφέρεια Αττικής φωτίζει -κυριολεκτικά και συμβολικά- την Αττική μας απ’ άκρη σ’ άκρη. Στέλνουμε ένα καθαρό μήνυμα: οι δημόσιοι χώροι ανήκουν στους πολίτες, αναβαθμίζονται και γίνονται ξανά σημεία ζωής, πολιτισμού και χαράς. Σας περιμένουμε να αλλάξουμε μαζί τον χρόνο, με μουσική, φως και χαμόγελα και να υποδεχτούμε το νέο έτος με ενότητα, θετική ενέργεια και πίστη σε μια Αττική πιο φωτεινή, πιο ανθρώπινη και πιο κοντά στους ανθρώπους της».

Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»

Από τις 22:30 στο Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» με Live μουσική στην αγορά του ΚΠΙΣΝ και οικοδεσπότη τον τραγουδιστή και ηθοποιό, Ζερόμ Καλούτα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς κάνει η Alexandra Sieti, μαζί με την επταμελή μπάντα της, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα που συνδυάζει soul, funk και disco αναφορές.

Αμέσως μετά, ο Sunshine Pedro αναλαμβάνει τα decks, για ένα μεγάλο open-air πάρτι που θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του 2026. Το Παγοδρόμιο και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος παραμένουν ανοιχτά, απόψε έως τις 02.00 τα ξημερώματα.

