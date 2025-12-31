Νεβάδα: Αυτοκίνητο… απογειώνεται και η οδηγός εκτινάσσεται σε πισίνα – Δείτε βίντεο

Τρομακτικό βίντεο από κάμερα ασφαλείας σε σπίτι στη Νότια Νεβάδα δείχνει τη στιγμή που ένα αυτοκίνητο συγκρούεται σε τοίχο αυλής, απογειώνεται και εκτινάσσει τον οδηγό σε ιδιωτική πισίνα.

WILD VIDEO! Car goes airborne, throwing female driver into backyard pool in Las Vegas



The suspected drunk driver was not seriously injured.



pic.twitter.com/OYAFAwUxX4 — Breaking911 (@Breaking911) December 30, 2025

Το περιστατικό σημειώθηκε αργά τη 15η Δεκεμβρίου στο Λάφλιν, όπως μεταδίδει το FOX 5 Las Vegas.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η οδηγός –υπό την επήρεια αλκοόλ– φέρεται να οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα λίγο πριν αποτύχει να σταματήσει και συγκρουστεί με τον τσιμεντένιο τοίχο. Το βίντεο δείχνει, επίσης, την πρόσκρουση να στέλνει το λευκό όχημα να περιστρέφεται στον αέρα μέσα στο σκοτάδι.

Το αυτοκίνητο χτυπά τη σκεπή της πισίνας της αυλής πριν προσγειωθεί στο έδαφος δίπλα στην πισίνα. Μετά τη σύγκρουση, η οδηγός φαίνεται να παλεύει στην πισίνα αφού εκτινάχθηκε από το όχημα.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, Κλέτις Ριντ, ανέφερε ότι άκουσε έναν δυνατό θόρυβο που έμοιαζε «με φορτηγό τρένο» και έτρεξε έξω, για να βρει την αυλή του κατεστραμμένη και μία γυναίκα να επιπλέει στην πισίνα του.

«Νόμιζα ότι είχε συμβεί κάτι στο δρόμο, και βγήκα έξω για να δω όλη μου την αυλή κατεστραμμένη. Τα πάντα είχαν εκραγεί. Η βεράντα ήταν στο έδαφος και η γυναίκα επιπλέει στην πισίνα μου», τόνισε.

Ο Ριντ περιέγραψε, επίσης, ότι ήταν λίγα λεπτά πριν μπει στο τζακούζι του, που βρισκόταν κοντά στον τοίχο που κατέρρευσε κατά τη σύγκρουση. «Αφού έβγαλα το κάλυμμα, σκέφτηκα ότι έπρεπε να πω κάτι στη γυναίκα μου. Με τη χάρη του Θεού, είμαι εδώ. Αν στεκόμουν εκεί, θα είχα πεθάνει», αναφέρει.

Ο οδηγός προσγειώθηκε στο ρηχό μέρος της πισίνας, που σύμφωνα με τον Ριντ είναι περίπου στο ύψος της μέσης και περιβάλλεται από τσιμεντένιους και τοιχοποιημένους τοίχους. «Ήταν ευλογημένη, όπως κι εγώ», σημείωσε ο Ριντ.

Ο Ριντ και άλλοι τράβηξαν την οδηγό από το νερό, λέγοντας ότι είχε ακόμη τις αισθήσεις της αλλά ήταν αποπροσανατολισμένη και εμφανώς σοκαρισμένη. Περίπου 15 λεπτά αργότερα, σύμφωνα με τον Ριντ, ο οδηγός στεκόταν και έδινε συνέντευξη στην αστυνομία.

Χρειάστηκε γερανός για να αφαιρέσουν το αυτοκίνητο από την αυλή.

Η σύγκρουση κατέστρεψε τη βεράντα και μόλυνε την πισίνα των 25.000 γαλονιών με μηχανέλαιο. Ο Ριντ εκτιμά ότι οι επισκευές μπορεί να κοστίσουν σχεδόν 300.000 δολάρια και σχολίασε ότι η πισίνα ίσως χρειαστεί να αδειάσει εντελώς.

Η οδηγός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στην Αριζόνα.