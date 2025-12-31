Ελένη Φουρέιρα: Ποζάρει αγκαλιά με τον σύντροφό της, Αλμπέρτο Μποτία

Ανάρτηση με τον αγαπημένο της, Αλμπέρτο Μποτία επέλεξε να κάνει η Ελένη Φουρέιρα λίγο πριν αλλάξει το έτος.

Η γνωστή τραγουδίστρια που βρίσκεται σε σχέση με τον Μποτία από το 2017, και από το 2023 έχουν αποκτήσει τον γιο τους Ερμή, πρόσφεραν μέσω ενός instagram post τρυφερές στιγμές ποζάροντας αγκαλιά.

Η Ελένη Φουρέιρα με τον σύντροφό της κρατούν χαμηλούς τόνους και για αυτό οι κοινές τους εμφανίσεις και δημοσιεύσεις είναι σπάνιες, ωστόσο την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου αποφάσισαν να κάνουν μια εξαίρεση ποστάροντας μια δική τους σέλφι, αλλά και την τραγουδίστρια να ποζάρει και μόνη της.

Δείτε την ανάρτηση:

https://www.instagram.com/p/DS5XWBSDGEY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

