Ελένη Φουρέιρα: Η τρυφερή εξομολόγηση για τον Αλμπέρτο Μποτία - Η γνωριμία, ο έρωτας και η κοινή ζωή

Για τη σχέση με τον σύντροφο και πατέρα του παιδιού της, Αλμπέρτο Μποτία, μίλησε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Καλύτερα δεν Γίνεται» και τη Ναταλία Γερμανού η Ελένη Φουρείρα.

Μεταξύ άλλων, η εντυπωσιακή τραγουδίστρια αναφέρθηκε με τρυφερότητα στην πρώτη γνωριμία με τον Αλμπέρτο Μποτία καθώς και στη ζήλια που εκείνος δεν δείχνει στις πιο αποκαλυπτικές σκηνικές ενδυματολογικές της επιλογές.

Ειδικότερα, η Ελένη Φουρέιρα εξομολογήθηκε αρχικά πως «ο Αλμπέρτο είναι ένα υπέροχος, διακριτικός άνθρωπος που δεν τον ενδιαφέρουν οι μικροπρέπειες. Του αρέσει να είμαι sexy στη σκηνή. Η δουλειά μου είναι δουλειά μου, δεν ανακατεύεται».

«Ήταν μια επιλογή ζωής ο Αλμπέρτο. Είναι ένας εξαιρετικός μπαμπάς. Νιώθω άβολα να μιλάω για εκείνον. Δεν τον νοιάζει καθόλου πόσο σέξι θα βγω ή αν φιλήθηκα με κάποιον στo video clip. Καταλαβαίνει ότι αυτό είναι δουλειά», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Πρώτη φορά τον είδα τον Νοέμβριο του 2016, όταν τραγούδαγα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Όταν είμαι στη σκηνή δε πολυκοιτάζω κάτω, κάνω ότι κοιτάω. Δεν βλέπω δηλαδή ακριβώς ποιος είναι. Έχει πάει ο Παντελής Τουτουντζής, λοιπόν, τον είχε δει μέσα στον κόσμο και έχει κάτσει δίπλα του. Μου έκανε νοήματα να τον κοιτάξω, κοιτάω και βλέπω τον πιο όμορφο άντρα που έχω δει στη ζωή μου», κατέληξε η Ελένη Φουρέιρα.

