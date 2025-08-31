Ελένη Φουρέιρα: Αγκαλιά με τον γιο της στις διακοπές της

Η Ελένη Φουρέιρα μοιράστηκε στο Instagram μια σειρά φωτογραφιών με τον γιο της, αποχαιρετώντας το καλοκαίρι και δείχνοντας στιγμές από τις διακοπές της με τον μικρό Ερμή.

«Ο Αύγουστος θα μείνει λίγο ακόμα στην καρδιά μου», έγραψε η τραγουδίστρια.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «Παρέα στον Sfera», η Ελένη Φουρέιρα αναφέρθηκε στη μητρότητα και τις αλλαγές που έφερε η γέννηση του γιου της: «Γενικά είμαι αυθόρμητη. Από τη στιγμή που ήρθε ο γιος μου, συνειδητοποίησα πόσο πιο αυθόρμητη ήμουν παλιά και πώς αυτό χάνεται με τα χρόνια. Οπότε προσπαθώ να ξαναγίνω παιδί μαζί του. Ωριμάζεις μέσα σε όλο αυτό. Είναι φοβερό συναίσθημα, δεν νομίζω ότι συγκρίνεται με κάτι άλλο στον κόσμο. Έμαθα τι είναι ανιδιοτελής αγάπη».