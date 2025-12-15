Ελένη Φουρέιρα: Η 48ωρη απόδραση της στην Κωνσταντινούπολη - Φωτογραφίες
Η ανάρτηση της Ελένης Φουρέιρα
Μπορεί το πρόγραμμά της να είναι ιδιαίτερα φορτωμένο και απαιτητικό, ωστόσο η Ελένη Φουρέιρα φαίνεται πως έχει βρει τον τρόπο να συνδυάζει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις με στιγμές χαλάρωσης, κάτι που αποδεικνύεται από το τελευταίο της ταξίδι - «αστραπή» στην Κωνσταντινούπολη.
Πριν από λίγες ημέρες η τραγουδίστρια βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη και μοιράστηκε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το βράδυ της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου.
Έτσι οι διαδικτυακοί της φίλοι είχαν την ευκαιρία να δουν το πως πέρασε η Ελένη Φουρέιρα στο σύντομο ταξίδι της.
Δείτε τις φωτογραφίες:
