Αυξήσεις στα διόδια από 1η Ιανουαρίου - Πού αλλάζουν οι τιμές

Από την Πρωτοχρονιά αυξάνονται οι τιμές στα διόδια πολλών δρόμων της χώρας

Αυξάνεται από αύριο Πρωτοχρονιά 2026 το αντίτιμο πολλών σταθμών διοδίων σε όλη τη χώρα: Εγνατία Οδός, Ολυμπία Οδός, Ιόνια Οδός αλλά και η Αττική Οδός, έχουν ανακοινώσει νέο τιμολόγιο από 1/1/2026.

Αυξήσεις στις τιμές των διοδίων στην Εγνατία Οδό

Νέες τιμές διοδίων θα ισχύσουν από τα μεσάνυχτα της 1ης Ιανουαρίου 2026 στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, σύμφωνα με όσα προβλέπει η σύμβαση παραχώρησης που κυρώθηκε από τη Βουλή τον Δεκέμβριο.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε το οικονομικό κλείσιμο του διαγωνισμού για την Εγνατία Οδό, με την παραχώρηση του αυτοκινητοδρόμου στο σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-Egis να ξεκινάει τα μεσάνυχτα.

Συγκεκριμένα, τα διόδια τέλη στον οδικό άξονα που ενώνει την Ηγουμενίτσα με τους Κήπους Έβρου και τους κάθετους άξονές του, θα αναπροσαρμοστούν σε 0,04 ευρώ ανά χιλιόμετρο (συν ΦΠΑ). Παράλληλα, οι δωρεάν διελεύσεις θα ισχύουν, για χρονικό διάστημα δύο ετών, αποκλειστικά και μόνο για όσους είναι μόνιμοι κάτοικοι εντός των ορίων των γεωγραφικών περιοχών της Εγνατίας Οδού.

Το συνολικό κόστος διέλευσης για ένα Ι.Χ. όχημα από την Ηγουμενίτσα έως τους Κήπους Έβρου, μέσω όλων των μετωπικών σταθμών, θα διαμορφωθεί σε 30,45 ευρώ από 24,45 ευρώ σήμερα. Σημειώνεται ότι παύουν να ισχύουν τα εκπτωτικά συνδρομητικά προγράμματα της υπηρεσίας EgnatiaPass.

Αναλυτικά, οι τιμές ανά μετωπικό και πλευρικό σταθμό διοδίων θα διαμορφωθούν ως εξής:

Οι νέες τιμές διοδίων στην Αττική Οδό

Αυξήσεις στις τιμές των διοδίων θα ισχύσουν και στην Αττική Οδό, όπως έχει ανακοινωθεί.

Κατηγορία 1 – Μοτοποδήλατα και δίκυκλες μοτοσυκλέτες: 1,25 €

Κατηγορία 2 – Επιβατικά Ι.Χ.: 2,55 €

Κατηγορία 3 – Ελαφρά επαγγελματικά οχήματα: 2,55 €

Κατηγορία 4 – Οχήματα με τροχόσπιτα και μικρά λεωφορεία (έως 15 θέσεις): 2,55 €

Κατηγορία 5 – Μικρά και μεσαία φορτηγά, καθώς και μεγάλα λεωφορεία: 6,30 €

Κατηγορία 6 – Μεγάλα φορτηγά με τέσσερις ή περισσότερους άξονες: 10,10 €

Οι νέες τιμές στα διόδια της Ιονίας Οδού

Στην Ιόνια Οδό, από αύριο Πρωτοχρονιά, οι τιμές στα διόδια διαμορφώνονται ως εξής:

Οι τιμές των διοδίων στην Ιόνια Οδό από 01/01/2026

Στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου - Ιωαννίνων, με βάση τις νέες τιμές, που ανακοινώθηκαν από την «Νέα Οδό» και θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του 2026, το ταξίδι Αντίρριο - Ιωάννινα για ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο διαμορφώνεται στα 15,00 ευρώ (από τα 14,35 ευρώ).

Ειδικότερα, οι τιμές ανά σταθμό διοδίων και ανά κατηγορία οχήματος είναι οι ακόλουθες:

Στον μετωπικό σταθμό της Κλόκοβας:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,50 ευρώ.

* ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 3,55 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 8,90 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 12,50 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό του Αγγελοκάστρου:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,90 ευρώ.

** ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 4,20 ευρώ.

** Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 10,50 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 14,70 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό του Μενιδίου:

** Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,50 ευρώ.

* ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 3,55 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 8,95 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 12,50 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό του Τερόβου:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,55 ευρώ.

* ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 3,70 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 9,25 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 12,95 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό της Γαβρολίμνης:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,75 ευρώ.

* ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 2,50 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 6,30 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 8,85 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό του Μεσολογγίου:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,05 ευρώ.

* ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 1,50 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 3,75 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 5,25 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό του Κουβαρά:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,35 ευρώ.

* ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 1,95 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 4,85 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες* 6,80 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό της Άρτας:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,60 ευρώ.

* ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 0,90 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 2,25 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 3,20 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό του Γοργόμυλου:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,85 ευρώ.

* ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 1,20 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 3,00 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 4,25 ευρώ.

Αυξήσεις στα διόδια της Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου

Το νέο έτος θα φέρει αυξήσεις στις τιμές των διοδίων της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου από την 1η Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., η οποία δημοσιοποίησε τον νέο τιμοκατάλογο στην ιστοσελίδα της.

Η αύξηση για τα επιβατικά Ι.Χ. ανέρχεται στα 0,50 ευρώ, με το κόστος της απλής διέλευσης χωρίς χρήση e-pass να διαμορφώνεται πλέον στα 15,90 ευρώ, από 15,40 ευρώ που ισχύει σήμερα. Αντίθετα, καμία μεταβολή δεν προβλέπεται για τις μοτοσυκλέτες, των οποίων το αντίτιμο παραμένει στα 2,50 ευρώ.

Αυξημένες θα είναι οι χρεώσεις σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες οχημάτων, όπως φορτηγά και λεωφορεία, με τις μεγαλύτερες επιβαρύνσεις να καταγράφονται στα βαρέα οχήματα και στα λεωφορεία μεγάλης χωρητικότητας.

Ο νέος τιμοκατάλογος για τις απλές διελεύσεις:

Μοτοσικλέτες (κατ.1) 2,50€ Επιβατηγά Ι.Χ. (κατ.2) 15,90€ Επιβατηγά Ι.Χ. με επίδειξη κάρτας ΑμεΑ (κατ.2) 5,00€ Φορτηγά με 2 άξονες (κατ.3) 24,70€ Φορτηγά με 3 άξονες (κατ.4) 40,10€ Φορτηγά με 4 άξονες (κατ.5) 50,90€ Φορτηγά με 5+ άξονες (κατ.6) 50,90€ Λεωφορεία έως 20 θέσεις (κατ.7) 37,80€ Λεωφορεία από 21 έως και 40 θέσεις (κατ.8) 53,10€ Λεωφορεία άνω των 41 θέσεων 81,40€

Παράλληλα, η Γέφυρα Α.Ε. επισημαίνει ότι διατηρούνται τα πλεονεκτήματα και οι εκπτώσεις για τους συχνούς χρήστες μέσω των ηλεκτρονικών προγραμμάτων διέλευσης, με στόχο τον περιορισμό του κόστους για όσους χρησιμοποιούν τη γέφυρα σε τακτική βάση.

Πώς αλλάζει το κόστος του ταξιδιού λόγω των αυξήσεων στα διόδια

Αυξήσεις και σε Ολυμπία Οδό και Μορέα

Παράλληλα, αυξήσεις στα διόδια ανακοίνωσαν και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων Ολυμπία Οδός και Μορέας, οι οποίες θα ισχύσουν επίσης από την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026, τα μεσάνυχτα.

Πάτρα - Κόρινθος - Ελευσίνα

Στον αυτοκινητόδρομο Πατρών -Κορίνθου - Ελευσίνας, με βάση τις νέες τιμές, όπως ανακοινώθηκαν από την «Ολυμπία Οδό», και θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του 2026, το ταξίδι Πάτρα - Ελευσίνα για ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο διαμορφώνεται στα 13,80 ευρώ (από τα 13,30 ευρώ).

Αναλυτικά, οι τιμές όλων των διοδίων ανά μετωπικό και πλευρικό σταθμό διοδίων και κατηγορία οχήματος διαμορφώνονται ως εξής:

Στον μετωπικό σταθμό του Ρίου:

** Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,90 ευρώ.

** Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,70 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ. 6,80 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος 2,20μ., 9,50 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό του Ελαιώνα:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,70 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 3,80 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 9,70 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 13,60 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό του Κιάτου:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,90 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,70 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 6,80 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 9,60 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό του Ισθμού:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,50 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,10 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 5,40 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 7,60 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό της Ελευσίνας:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,70 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,50 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 6,30 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ.,* 8,90 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό του Δρεπάνου:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,40 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,00 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 5,10 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 7,20 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό των Καλαβρύτων:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,00 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,80 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 7,10 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 10,00 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό της Ακράτας:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,40 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,00 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 5,20 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ 7,30 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό του Δερβενίου:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,10 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 1,60 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 4,00 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 5,60 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό του Κιάτου:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,70 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 1,00 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 2,60 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 3,60 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό του Ζευγολατιού:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,60 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 0,90 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 2,20 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 3,10 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό των Αγίων Θεοδώρων:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,40 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 0,60 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 1,60 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 2,30 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό της Πάχης:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,70 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 1,10 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 2,70 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 3,80 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό της Νέας Περάμου:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,10 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 1,70 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 4,20 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 5,90 ευρώ.

Πάτρα - Πύργος

Σύμφωνα με τα νέα τιμολόγια για τα Ι.Χ. οχήματα:

Ολυμπία Οδός (Αθήνα – Πύργος): το συνολικό κόστος διαδρομής αυξάνεται από 15,40 ευρώ σε 19,50 ευρώ , λόγω και της λειτουργίας του νέου σταθμού διοδίων στην Πάτρα.

Στον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου, με βάση τις τιμές, που ανακοινώθηκαν από την «Ολυμπία Οδό», και θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του 2026, το ταξίδι Πάτρα -Πύργος για ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο διαμορφώνεται στα 5,70 ευρώ.

Αναλυτικά, οι τιμές όλων των διοδίων ανά μετωπικό και πλευρικό σταθμό και κατηγορία οχήματος διαμορφώνονται ως εξής:

Στον μετωπικό σταθμό της Πάτρας:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,50 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 3,60 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 9,00 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 12,70 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό του Πύργου:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,50 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,10 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 5,40 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ.,* 7,60 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό της Κάτω Αχαΐας:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,50 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,20 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 5,50 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 7,70 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό της Αμαλιάδας:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,90 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 1,30 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 3,20 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 4,50 ευρώ.

Μορέας: Αυξήσεις στα διόδια

Κόρινθος – Καλαμάτα: από 11,30 ευρώ σε 11,75 ευρώ

Κόρινθος – Σπάρτη: από 11,05 ευρώ σε 11,50 ευρώ

Οι αυξήσεις αποδίδονται, όπως και στην περίπτωση της Αττικής Οδού, στην ετήσια τιμαριθμική προσαρμογή που εφαρμόζεται στους μεγάλους οδικούς άξονες της χώρας.

Στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου - Τρίπολης - Καλαμάτας και κλάδου Λεύκτρου - Σπάρτης, με βάση τις νέες τιμές, όπως ανακοινώθηκαν από την εταιρία «Μορέας Α.Ε.», και θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2026, το ταξίδι Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα για ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο διαμορφώνεται στα 11,75 ευρώ (από τα 11,30 ευρώ), ενώ το ταξίδι Κόρινθος - Τρίπολη και κλάδος Λεύκτρου - Σπάρτης διαμορφώνεται στα 12,95 ευρώ (από τα 12,45 ευρώ).

Αναλυτικά, οι τιμές όλων των διοδίων ανά σταθμό και ανά κατηγορία οχήματος είναι ως εξής:

Στον μετωπικό σταθμό του Σπαθοβουνίου:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,00 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,95 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ. 7,45 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος 2,20μ., 10,45 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό της Νεστάνης:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,90 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,80 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 7,10 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 9,95 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό της Γέφυρας Μάναρη:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,60 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,30 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 5,75 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 8,05 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό της Βελιγοστής:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,00 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 1,45 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 3,70 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 5,20 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό της Καλαμάτας:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,50 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,25 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 5,65 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ.,* 7,90 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό της Πετρίνας:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,40 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 3,45 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 8,60 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 12,10 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό των Παραδεισίων:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,60 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 0,90 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 2,25 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 3,15 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό των Αρφαρών:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,60 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 0,90 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 2,25 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ 3,15 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό της Θουρίας:

* Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,40 ευρώ.

* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 0,55 ευρώ.

* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 1,40 ευρώ.

* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 2,00 ευρώ.