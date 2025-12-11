Αττική Οδός: Αυτές είναι οι νέες τιμές για το 2026 - Πόσο θα πληρώνουν τα ΙΧ

Νέες τιμές στα διόδια της Αττική Οδού – Ποιους οδηγούς αφορά

Newsbomb

Αττική Οδός: Αυτές είναι οι νέες τιμές για το 2026 - Πόσο θα πληρώνουν τα ΙΧ
EUROKINISSI.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Λίγο πιο «τσιμπημένα» γίνονται τα διόδια στην στην Αττική Οδό από το νέο έτος, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση. Συγκεκριμένα, έξι κατηγορίες οχημάτων θα δουν το κόστος στα διόδια να αυξάνεται κατά 0,05 έως 0,10 ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση καλούνται να διαχειριστούν οι ιδιοκτήτες μεγάλων φορτηγών με ύψος πάνω από 2,70 μέτρα και τέσσερις ή περισσότερους άξονες (κατηγορία 6) αφού το αντίτιμο ανεβαίνει κατά 10 λεπτά του ευρώ (10,10 ευρώ από 10 ευρώ που ισχύουν σήμερα), ενώ, οι μοτοσυκλετιστές παραμένουν ανεπηρέαστοι από τις αυξήσεις.

Οι κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτων, που εντάσσονται στην κατηγορία 2, θα επιβαρύνονται πλέον με 2,55 ευρώ ανά διέλευση στην Αττική Οδό, έναντι 2,50 ευρώ που ισχύει σήμερα. Η αύξηση ανέρχεται στα 0,05 ευρώ.

Αντίστοιχη αύξηση 0,05 ευρώ προβλέπεται και για τα μικρά και μεσαία φορτηγά (κατηγορία 5), με το κόστος να διαμορφώνεται στα 6,30 ευρώ από 6,25 ευρώ.

Οι νέες τιμές των διοδίων στην Αττική Οδό:

  • Κατηγορία 1 – Μοτοποδήλατα: Δίκυκλες μοτοσυκλέτες ενός τροχού ανά άξονα. Τιμή: 1,25 ευρώ.
  • Κατηγορία 2 – Επιβατικά (Ι.Χ.): Επιβατικά ιδιωτικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένων επιβατικών με μικρό τρέιλερ και σχάρα, ύψους μικρότερου του 1,30 μ. επάνω από τον πρώτο άξονα, δύο αξόνων ή μικρότερου του 1,30 μ. επάνω από τον τρίτο άξονα. Τιμή: 2,55 ευρώ.
  • Κατηγορία 3 – Ελαφρά εμπορικά οχήματα: Ύψους μεγαλύτερου του 1,30 μ. επάνω από τον πρώτο άξονα και συνολικού ύψους μικρότερου των 2,70 μ. Τιμή: 2,55 ευρώ.
  • Κατηγορία 4 – Αυτοκίνητα με τροχόσπιτα: Ύψους μικρότερου του 1,30 μ. επάνω από τον πρώτο άξονα και ύψους μεγαλύτερου του 1,30 μ. επάνω από 3 άξονες, καθώς και ελαφρά λεωφορεία κάτω των 15 θέσεων. Τιμή: 2,55 ευρώ.
  • Κατηγορία 5 – Μικρά και μεσαία φορτηγά (HGVs): Συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 2,70 μ. με 2 ή 3 άξονες, καθώς και μεγάλα λεωφορεία άνω των 15 θέσεων. Τιμή: 6,30 ευρώ.
  • Κατηγορία 6 – Μεγάλα φορτηγά (HGVs): Συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 2,70 μ. με 4 άξονες ή περισσότερους. Τιμή: 10,10 ευρώ.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αυτός είναι ο νέος κληρονόμος της αμύθητης περιουσίας του 68χρονου που δολοφονήθηκε

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Φοιτήτρια κατάφερε να εξοικονομήσει χρήματα μένοντας σε ξενοδοχεία - Πώς το έκανε

08:17WHAT THE FACT

H περίεργη δίαιτα της σαρδέλας - Το διατροφικό πείραμα ενός Αμερικανού ερευνητή

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Τα 7 SOS για τις απάτες σε διαδικτυακές αγορές

08:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ώρα Πιερρακάκη» στο Eurogroup: Σήμερα η κρίσιμη ψηφοφορία για την εκλογή νέου προέδρου - Η κούρσα του Έλληνα υπουργού Οικονομικών

08:07ΕΛΛΑΔΑ

«Συστράτευση» τρακτέρ και ταξί στο μπλόκο της Άρτας - Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες της Ηπείρου - Βίντεο

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Hyundai MobED: Το ρομπότ που σου κάνει… τη δουλειά

07:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Στη Γερμανία ο τρίτος καταζητούμενος για τις δολοφονίες στο κάμπινγκ - Ο ρόλος του στο διπλό έγκλημα

07:52ΚΟΣΜΟΣ

Explainer για την κρίση ΗΠΑ-Βενεζουέλας: Τι γνωρίζουμε για την κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Ανάφλεξη της σύγκρουσης στα σύνορα Ταϊλάνδης-Καμπότζης: Στους 19 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:29ΚΟΣΜΟΣ

3I/ATLAS: Η αντι-ουρά «αναποδογύρισε» και περιέχει κάτι που δεν έχουν ξαναδεί οι επιστήμονες

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Εορταστικό ωράριο από σήμερα – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα και ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στην Ελβετία: Τεμάχισε τη σύντροφό του - Έβαλε στο μπλέντερ τα μέλη της

07:19ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στο νοσοκομείο οδηγός μοτοσικλέτας έπειτα από σύγκρουση με ΙΧ

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 11 Δεκεμβρίου

07:11ΚΟΣΜΟΣ

Βομβαρδισμός νοσοκομείου στη Μιανμάρ: Τουλάχιστον 31 νεκροί και 68 τραυματίες

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η πρώτη φορά αριστερά και οι αγρότες, ο Τσίπρας πάει Πάτρα, η λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου και το ΧΑ,  τα νέα προϊόντα της Coca Cola Τρία Εψιλον και η Credia Bank που κάτι… ψήνει

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Στη Γερμανία ο τρίτος καταζητούμενος για τις δολοφονίες στο κάμπινγκ - Ο ρόλος του στο διπλό έγκλημα

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αποδυναμώνεται ο πολικός στρόβιλος - Τι φέρνει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Κινητά, υπολογιστές και καταθέσεις «έκαψαν» τον ανιψιό και τον επιχειρηματία – Η «προφητική» δήλωση του 33χρονου

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Κατηγορείται ότι σχεδίασε την εκτέλεση του θείου του για να του «φάει» την περιουσία - Το «θέατρο» στην αστυνομία λίγες ώρες μετά το φονικό

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στην Ελβετία: Τεμάχισε τη σύντροφό του - Έβαλε στο μπλέντερ τα μέλη της

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Αγνώριστος ο Κρητικός αγρότης που έκανε τις γυναίκες να παραμιλούν το 2015

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Ο νέος διοικητής της ρωσικής Wagner με το κωδικό όνομα Salem - Έχασε δύο πόδια και ένα χέρι στην Ουκρανία

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ηλιόλουστη και με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας η Πέμπτη – Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα για τα Χριστούγεννα

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ώρα για... Φραπέ! Σήμερα στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Ξυλούρης

04:40ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Θανατηφόρο τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης – Νεκρός μοτοσικλετιστής

06:32LIFESTYLE

Survivor: Πυρετώδεις προετοιμασίες για τον νέο κύκλο - Οι παίκτες που «κλειδώνουν» και τα αγωνίσματα

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η πρώτη φορά αριστερά και οι αγρότες, ο Τσίπρας πάει Πάτρα, η λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου και το ΧΑ,  τα νέα προϊόντα της Coca Cola Τρία Εψιλον και η Credia Bank που κάτι… ψήνει

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Φοιτήτρια κατάφερε να εξοικονομήσει χρήματα μένοντας σε ξενοδοχεία - Πώς το έκανε

23:05ΚΟΣΜΟΣ

«Κάρφωσε» Ζελένσκι και Ευρωπαίους ο Τραμπ: «Δεν θέλουμε να χάνουμε το χρόνο μας» - Εξελίξεις μετά την παραδοχή του Ουκρανού προέδρου για το σχέδιο 20 σημείων

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Αμετακίνητοι οι αγρότες – Προχωρούν σε πανελλαδικό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη και κλιμάκωση σε όλη τη χώρα – Δείτε τον πίνακα με τα μπλόκα

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο κάτω από την Γκίζα: Ανακαλύφθηκε μέγα-πόλη μέσω ραντάρ

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης παίρνει πάνω του το αγροτικό - Ποιες λύσεις μπορεί να δώσει και με ποιες προϋποθέσεις

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Τα 7 SOS για τις απάτες σε διαδικτυακές αγορές

08:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ώρα Πιερρακάκη» στο Eurogroup: Σήμερα η κρίσιμη ψηφοφορία για την εκλογή νέου προέδρου - Η κούρσα του Έλληνα υπουργού Οικονομικών

08:07ΕΛΛΑΔΑ

«Συστράτευση» τρακτέρ και ταξί στο μπλόκο της Άρτας - Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες της Ηπείρου - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ