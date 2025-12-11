Αττική Οδός: Αυτές είναι οι νέες τιμές για το 2026 - Πόσο θα πληρώνουν τα ΙΧ

Λίγο πιο «τσιμπημένα» γίνονται τα διόδια στην στην Αττική Οδό από το νέο έτος, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση. Συγκεκριμένα, έξι κατηγορίες οχημάτων θα δουν το κόστος στα διόδια να αυξάνεται κατά 0,05 έως 0,10 ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση καλούνται να διαχειριστούν οι ιδιοκτήτες μεγάλων φορτηγών με ύψος πάνω από 2,70 μέτρα και τέσσερις ή περισσότερους άξονες (κατηγορία 6) αφού το αντίτιμο ανεβαίνει κατά 10 λεπτά του ευρώ (10,10 ευρώ από 10 ευρώ που ισχύουν σήμερα), ενώ, οι μοτοσυκλετιστές παραμένουν ανεπηρέαστοι από τις αυξήσεις.

Οι κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτων, που εντάσσονται στην κατηγορία 2, θα επιβαρύνονται πλέον με 2,55 ευρώ ανά διέλευση στην Αττική Οδό, έναντι 2,50 ευρώ που ισχύει σήμερα. Η αύξηση ανέρχεται στα 0,05 ευρώ.

Αντίστοιχη αύξηση 0,05 ευρώ προβλέπεται και για τα μικρά και μεσαία φορτηγά (κατηγορία 5), με το κόστος να διαμορφώνεται στα 6,30 ευρώ από 6,25 ευρώ.

Οι νέες τιμές των διοδίων στην Αττική Οδό: