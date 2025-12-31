Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Τελευταία ημέρα του χρόνου και σε ισχύ παραμένει το εορταστικό ωράριο, με τα εμπορικά καταστήματα να λειτουργούν με διευρυμένο πρόγραμμα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι καταναλωτές για τις αγορές της τελευταίας στιγμής.

Την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, τα καταστήματα θα ανοίξουν στις 09:00 και θα κλείσουν στις 18:00.

Υπενθυμίζεται ότι τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τόσο την Πρωτοχρονιά όσο και στις 2 Ιανουαρίου και θα ανοίξουν και πάλι το Σάββατο 3 Ιανουαρίου.

Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο:

Τετάρτη 31/12/2025: 09:00 – 18:00

Πέμπτη 01/01/2026: Αργία

Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά λόγω απογραφής

Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Με εορταστικό ωράριο θα λειτουργήσουν και τα σούπερ μάρκετ την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Ειδικότερα:

Σκλαβενίτης: 08:00 – 20:00

ΑΒ Βασιλόπουλος: 08:00 – 20:00

Μy Market: 08:00 – 20:00

Γαλαξίας: 08:00 – 20:00

LIDL: 07:45 – 20:00

Μασούτης: 08:00 – 20:00

Κρητικός: 08:00 – 20:00

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, το εορταστικό ωράριο έχει ενδεικτικό και προαιρετικό χαρακτήρα, με τους εμπόρους να διατηρούν τη δυνατότητα προσαρμογής του, ανάλογα με τις ανάγκες τους.