Πλεύρης: Κοινό σχέδιο με Γερμανία για «κέντρο επιστροφής» παράνομων μεταναστών σε αφρικανικό έδαφος

Ένα ελληνογερμανικό σχέδιο επεξεργάζονται Αθήνα και Βερολίνο που αφορά στη δημιουργία «κέντρο επιστροφής» παράνομων μεταναστών σε αφρικανική χώρα, ως αποτρεπτικό μέσο.

Όπως διευκρίνισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στην ΕΡΤ, η επιστροφή τους θα γίνεται σε «χώρα της Αφρικής, που θεωρείται ασφαλής», αποκαλύπτοντας πως είναι σε εξέλιξη «συζητήσεις με τις εν λόγω χώρες, οι οποίες θα δέχονται παράνομους μετανάστες, τους δεν μπορούμε να γυρίσουμε στις πατρίδες τους«.



Ο κ.Πλεύρης, αποσαφήνισε ότι αυτή η ενέργεια αφορά συνεργασίες των κρατών - μελών και δεν θα γίνει υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η Γερμανία έχει αναλάβει μια σοβαρή πρωτοβουλία κι εμείς επισήμως εκδηλώσαμε ενδιαφέρον να συμμετάσχουμε σε αυτήν. Αν αυτά τα κέντρα είναι εκτός ευρωπαϊκής ηπείρου, λειτουργούν αποτρεπτικά για τους μετανάστες» είπε ο κ. Πλεύρης.